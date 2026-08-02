2. Liga im LIVE-Stream: Hertha Wels - SV Austria Salzburg

Die Begegnung FC Hertha Wels gegen SV Austria Salzburg beschließt die erste Runde der ADMIRAL 2. Liga.

Die beiden Mannschaften treffen am Sonntagvormittag im ADMIRAL Topspiel der Runde aufeinander (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

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Beide Teams haben bereits ein erfolgreiches Pflichtspiel in den Beinen. Wels setzte sich gegen Hohenems in der ersten Runde des ÖFB-Cups mit 2:1 durch, die Salzburger schlugen Wals Grünau mit 5:1.

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2. Liga im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - SV Austria Salzburg