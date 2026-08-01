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Traumstart für Marchfeld Donauauen in die Regionalliga Ost

Bei Rapids Cup-Gegner gibt es einen Kantersieg zum Start. Mattersburgs Wiederkehr in die Regionalliga geht schief.

Traumstart für Marchfeld Donauauen in die Regionalliga Ost Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Marchfeld Donauauen ist erster Tabellenführer der Regionalliga Ost.

Zum Start in die Saison gibt es einen deutlichen 5:0-Erfolg bei Aufsteiger SV Wienerberg. Zur Halbzeit steht es durch zweimal Freissegger, Mihailovic und Mester schon 4:0, ehe Zetic den Schlusspunkt setzt.

Auch Mattersburg kann im ersten Spiel nach dem Aufstieg keinen Erfolg verbuchen, gegen den SV Gloggnitz setzt es ein 0:2. Die Wiener Viktoria unterliegt Oberwart daheim 1:2.

In der Regionalliga West gibt es ein 3:1 des FC Kufstein in St. Johann und ein 3:2 des VfB Hohenems beim SV Lochau. In der Regionalliga Nord feiert Hallein einen 3:2-Heimsieg über Union Gurten, die Ried-Amateure schlagen Bad Schallerbach 3:2 und der SV Wallern die LASK-Amateure 2:1.

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