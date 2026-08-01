Traumstart für Marchfeld Donauauen in die Regionalliga Ost
Bei Rapids Cup-Gegner gibt es einen Kantersieg zum Start. Mattersburgs Wiederkehr in die Regionalliga geht schief.
Der FC Marchfeld Donauauen ist erster Tabellenführer der Regionalliga Ost.
Zum Start in die Saison gibt es einen deutlichen 5:0-Erfolg bei Aufsteiger SV Wienerberg. Zur Halbzeit steht es durch zweimal Freissegger, Mihailovic und Mester schon 4:0, ehe Zetic den Schlusspunkt setzt.
Auch Mattersburg kann im ersten Spiel nach dem Aufstieg keinen Erfolg verbuchen, gegen den SV Gloggnitz setzt es ein 0:2. Die Wiener Viktoria unterliegt Oberwart daheim 1:2.
In der Regionalliga West gibt es ein 3:1 des FC Kufstein in St. Johann und ein 3:2 des VfB Hohenems beim SV Lochau. In der Regionalliga Nord feiert Hallein einen 3:2-Heimsieg über Union Gurten, die Ried-Amateure schlagen Bad Schallerbach 3:2 und der SV Wallern die LASK-Amateure 2:1.