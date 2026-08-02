Die besten Fan-Bilder von Austria Salzburg

Austria Salzburg wurde in den 1990ern drei Mal österreichischer Meister, seither haben der Verein und seine Fans so einiges erlebt.

Übernahme von Red Bull, Neugründung im Jahr 2005, Aufstiege, Abstiege - mit dabei waren stets die treuen Fans der Austria.

Wir haben die besten GEPA-Bilder von Austria-Salzburg-Fans der letzten 30 Jahre für euch gesammelt.

FC Hertha Wels - SV Austria Salzburg: Sonntag, ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream >>>