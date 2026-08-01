Schopp nach Pleite in Salzburg: "Bitter, aber gute Sachen dabei"

Es fehlte wahrlich nicht viel für eine weitere Überraschung der Hartberger in Salzburg.

Doch am Ende mussten sich die Oststeirer beim Comeback von TSV-Erfolgscoach Markus Schopp auf bittere Art und Weise geschlagen geben (zum Spielbericht >>>).

Trotzdem wussten die Hartberger mit ihren bekannten Tugenden über weite Strecken wieder zu überzeugen.

TSV-Coach Schopp: "Bitter, aber wir werden daran wachsen"

Denn vor allem die disziplinierte Kompaktheit und Geschlossenheit in der Defensive ließen die Salzburger beinahe bis zum Schlusspfiff verzweifeln.

Zudem überzeugten die Hartberger besonders vor dem Seitenwechsel noch mit schnellen Konterangriffen. Letztlich ließen die Kräfte aber in der Schlussphase sichtlich nach.

"Es ist natürlich bitter, aber es waren sehr viele gute Sachen dabei", stellte Markus Schopp nach seinem ersten Bundesliga-Spiel in seiner bereits dritten Amtszeit als Hartberg-Coach bei "Sky" fest.

"Wir werden an solchen Situationen wachsen", fügte der 52-Jährige noch hinzu.

Gattermayer: "Eine gute Basis für eine erfolgreiche Saison"

Das Fundament der Hartberger dürfte aber geschaffen sein. Allerdings muss sich die Chancenverwertung noch verbessern, um auch in dieser Saison die Top-Anwärter auf einen Platz in der Meistergruppe kräftig in die Bredouille bringen zu können.

"Es ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Saison", betonte TSV-Akteur Angelo Gattermayer.

Einfacher wird es für Hartberg aber sicherlich nicht. Nun wartet nämlich bereits am kommenden Samstag das steirische Derby gegen Sturm Graz (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).