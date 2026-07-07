"Tut schon weh": Österreichs Beach-Nr. 1 fehlt große Bühne daheim

"Eine kleine Krise" - so wird die Lage im österreichischen Beachvolleyballsport aktuell beschrieben.

Tim Berger und Timo Hammarberg sind Österreichs Nummer eins und zeigen - in der heimischen Sportszene fast etwas unbemerkt - weltweit auf.

Mit Erfolgen wie unter anderem dem 5. Platz bei der EM 2025 in Düsseldorf etablierten sie sich in der Weltspitze und erreichten Anfang Mai mit dem zehnten Platz in der Weltrangliste ihr persönliches Karrierehoch.

"Es ist ein cooles Gefühl", sagt Berger. Er merkt aber zugleich an: "Es wird immer weitergehen, ich glaub, man sollte nicht zu zufrieden werden, man kann immer noch besser werden."

Genau jetzt, am bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere, gibt es keine großen Turniere in Österreich.

Schwierige Zeiten im österreichischen Beachvolleyballsport

Die Lage im heimischen Beachvolleyballsport gestaltet sich aktuell schwierig. Ein großes Turnier, wie einst in Klagenfurt oder Wien, gibt es nicht mehr und auch Standorte wie Baden oder Litzlberg wurden vorerst aus dem Kalender gestrichen.

Das ist "bitter", meint Hammarberg.

Mit der win2day Beachtour und neuen Stops sei man bemüht, den Sport dennoch zu fördern. Dem Älteren der beiden gelang zuletzt in Pörtschach am Wörthersee ein Sieg mit dem kurzfristig für den angeschlagenen Berger eingesprungenen Lukas Friedl, welcher zugleich sein erster Beach-Partner war.