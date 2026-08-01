36 Torschüsse benötigten die Salzburger für einen Heimsieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg.

Beinahe hätte es auch nicht für den Sieg genügt. Doch ein Kopfball von Karim Konaté lässt die Salzburger durchatmen (zum Spielbericht >>>).

Besonders für den neuen Salzburg-Coach Danny Röhl war es eine Geduldsprobe gegen tiefstehende Hartberger. Letztlich zählt aber zunächst einmal nur der Erfolg.

Röhl nach Auftaktsieg zufrieden: "Eine große Erleichterung"

Vor allem ist die Standortbestimmung nach einem so enormen Umbruch im Kader kaum eine einfache Angelegenheit.

Der erhofften offensiven und mutigen Fußball des Neo-Trainers stellten die "Bullen" aber von Beginn an unter Beweis.

Gerade deswegen ist der knappe Sieg auch verdient. "Es ist eine große Erleichterung", erklärte der 37-jährige Deutsche unmittelbar danach im "Sky"-Interview.

Obwohl die Eingespieltheit in so einer frühen Saisonphase noch nicht flüssig genug sein kann, scheint die Atmosphäre innerhalb der Kabine bereits erfolgversprechend zu sein. "Wir sind eine funktionierende Mannschaft mit viel Energie" betonte Röhl.

Veratschnig: "Wir müssen mehr Tore schießen"

Für einen Spieler der Salzburger war der BL-Auftakt natürlich ganz besonders. Nikolas Veratschnig führte die "Bullen" nach dem ÖFB-Cup-Auftakt nun auch gegen Hartberg als Kapitän an.

"Es ist ein gutes Gefühl, das Vertrauen zu bekommen. Ich trage die Kapitänsbinde mit voller Stolz", betonte der 23-Jährige.

Die leichtfertig vergebenen Torchancen sorgen beim Ex-WAC-Spieler aber für etwas Kritik. "Wir müssen mehr Tore schießen und eine höhere Torgefahr ausstrahlen. Es war aber ein guter Schritt in die richtige Richtung", fügte der Kärntner hinzu.

Ob Veratschnig auch in den zukünftigen Wochen die Kapitänsbinde gegenüber Haris Tabakovic tragen darf, wird sich noch klären.

Für Salzburg richtet sich nun einmal der Fokus auf den Europacup-Auftakt am Donnerstag in der EL-Qualifikation gegen den zypriotischen Verein aus Pafos (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).