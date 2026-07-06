Wie Leo Carlsson unverhofft zum neuen Top-Verdiener der NHL wird

Weder Geld noch irgendwelche Spieler. Die Gegenleistung sind immer Draft Picks, die vom neuen Gehalt abhängig sind. Die Picks müssen stets eigene sein, also keine, die von anderen Teams erworben wurden.

Im Falle von Carlsson und seinem Monumentalgehalt von 90 Millionen Dollar für einen Fünfjahres-Vertrag bedeutet das jährliche Mittel von 18 Millionen, dass die Flyers innerhalb der nächsten fünf Drafts vier Erstrundenpicks an die Ducks verlieren würden.

Wenn die Flyers diese Picks nicht hätten, hätten sie auch kein Offer Sheet legen können - das ist immer die Voraussetzung für ein solches Manöver.

Carlsson wird also ein Flyer ab der nächsten Saison?

Nix is fix: Die Ducks können nämlich dieses Offer Sheet innerhalb einer Woche - also bis diesen Donnerstag - matchen, sprich einfach übernehmen. Carlsson bleibt dann in Anaheim, die Flyers gewinnen oder verlieren nichts.

Können die Ducks nicht nachverhandeln?

Was liegt, das pickt - sie hätten mit ihm schon seit dem 1. Juli 2025 einen neuen Vertrag abschließen müssen, GM Pat Verbeek glaubte offenbar an gute Karten im Poker.

Gespräche mit Carlssons Agenten Ryan und Matt Keator brachten kein Ergebnis, auch als diese die Dringlichkeit der ganzen Sache unterstrichen.

Jetzt kann nicht mehr verhandelt werden, der Vertrag gilt automatisch für die nächsten fünf Jahre, egal ob in Anaheim oder Philadelphia.

Warum haben die Flyers das gemacht?

Aus mehreren Gründen: Die NHL-Gehaltsobergrenze steigt heuer von 95,5 auf 104 Millionen an, im nächsten Jahr noch einmal um 9,5 Millionen

Flyers-GM Danny Briere hat zwar noch Defender Jamie Drysdale und Winger/Center Trevor Zegras seinerseits als RFAs zu unterschreiben, gleichzeitig aber noch 29 Millionen Spielraum für die nächste Saison.

Carlssons Gehalt unterzubringen, wird kein Problem sein. Und je höher die angebotene Summe, desto geringer die Chance, dass diese gematcht wird.

Die Flyers verfügen über viele starke Winger (neben Zegras noch Supertalent Porter Martone, Owen Tippett, Travis Konecny, Tyson Foerster und trotz einiger Startschwierigkeiten Matvei Michkov), centermäßig stehen sie aber ärmlich da (Christian Dvorak als Nr. 1-Pivot?).

Einen Spieler von Carlssons Qualitäten gibt es am freien Markt nicht, auch in einem Trade wäre das nur sehr schwer möglich. Briere wird aber im Falle des Verbleibs des Schweden in Anaheim diesen Weg noch gehen müssen, Dylan Larkin könnte da wieder zum Thema werden.

Ist Carlsson nicht überbezahlt?