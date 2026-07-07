WM-Reportage: Jahrzehntelanges Avocado-Verbot

Hochbetrieb im Store der Los Angeles Dodgers, ein Dutzend Menschen gustiert Shirts, Caps, etc.

Doch plötzlich ist das alles egal, alle schauen auf die beiden Fernseher im Shop und staunen. Erling Haaland hat gerade das erste seiner beiden Tore gegen Brasilien erzielt.

Und dann kam Trump...

Ich denke: "Irgendwie kannst du das alles hier nicht haten, auch wenn du vorher sehr skeptisch warst."

Minuten später lese ich am Handy die Nachrichten zu Donald Trumps erfolgreicher Intervention bei der FIFA bezüglich der Sperre von Folarin Balogun. Schlagartig wird das Turnier zur Farce. Land of the free, haha.

Es ist mein letzter Tag in den USA. Zeit, abzureisen. 33 Tage Dienstreise. Uber statt Ubahn, "Awesome" statt "ang’lehnt lassen", Pazifik statt Donau.

Jahrzehntelanges Avocado-Verbot

Nach acht Flügen erlege ich mir ein jahrzehntelanges Avocado-Verbot auf, um meinen CO2-Fußabdruck wieder halbwegs zu normalisieren. Was auf Google Maps wie ein Katzensprung aussieht, endet immer in einer 50-Dollar-Uberfahrt.