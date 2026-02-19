Nach 21 Jahren - Absage für Beachvolleyball-World-Tour in Baden

Nach 21 Jahren wird es 2026 keine Beachvolleyball World Tour in Baden geben!

"Die wirtschaftlich äußerst herausfordernden Rahmenbedingungen lassen es aktuell nicht zu, ein Turnier in jener Qualität auszurichten, für die Beachvolleyball Baden steht", erklärt der Veranstalter am Donnerstag in einer Presseaussendung.

Ein Turnier, welches nicht den selbst ernannten, hohen Qualitätsstandards entspricht, komme nicht in Frage. Wie der Geschäftsführer der HSG Events Dominik Gschiegl erklärt, sei es nicht umsetzbar, ein solches Event ohne die entsprechende Förderung und Sponsoren umzusetzen.

Turnier der zweithöchsten Kategorie

Der Bewerb in Baden war die letzten 21 Jahre ein Highlight des österreichischen Beachvolleyballsports. 2025 wurde das Turnier zu einem "FIVB World Beach Pro Tour Challenger", was der zweithöchsten Kategorie entspricht. Das Preisgeld entsprach 250.000 US-Dollar und wurde zum Schauplatz für einige große Duelle.

Zudem wurde die CEV U22-Europameisterschaften danach ausgetragen. Bis zu 40.000 Besucher wurden im Strandbad von Baden im August empfangen. Der Werbewert wird von United Synergies auf 1.863.733 Euro geschätzt.

Ob ein nationales Turnier stattfinden könne werde derzeit geprüft.

"Ich hoffe inständig, dass dieses großartige Sportevent bald nach Baden zurückkehren kann, da es sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus touristischer Perspektive einen hohen Stellenwert für unsere Stadt hat und weiterhin haben wird. Wir werden dieses Event auch in Zukunft nach unseren Möglichkeiten unterstützen", ließ Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli wissen.