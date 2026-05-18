Detroit Pistons Detroit Pistons DET Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers CLE
Endstand
94:125
22:31 , 25:33 , 26:35 , 21:26
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Sieg im Entscheidungsspiel: Cavs ziehen in Conference Finals ein

Die Cleveland Cavaliers stehen erstmals seit der LeBron-Ära in den Conference Finals im NBA-Playoff.

Sieg im Entscheidungsspiel: Cavs ziehen in Conference Finals ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Nach den San Antonio Spurs und den Oklahoma City Thunder im Westen beziehungsweise den New York Knicks im Osten haben auch die Cleveland Cavaliers die Conference Finals erreicht.

Die Cavs entscheiden Spiel sieben in der „Best-of-Seven“-Serie für sich und kommen bei den Detroit Pistons zu einem ungefährdeten 125:94-Auswärtssieg.

Die Gäste aus Ohio erspielen sich bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable 17-Punkte-Führung, die sie auch nicht mehr aus der Hand geben sollten.

Cavs erstmals seit 2018 in Conference Finals

Die Pistons, das beste Team im Osten im Grunddurchgang, kämpfen mit der Wurfquote, Daniss Jenkins kommt als bester Scorer auf 17 Punkte, Superstar Cade Cunningham kommt nur auf 13 Zähler (31% FG).

Besser läuft es bei den Gästen, bei denen mit Donovan Mitchell (26 Punkte), Jarrett Allen (23), Sam Merrill (23) und Evan Mobley (21) gleich vier Spieler über 20 Punkte erzielen. James Hardens schwacher Abend (2/10 vom Feld) fällt dabei nicht sonderlich ins Gewicht.

In den Conference Finals warten nun die New York Knicks auf die Cavs. Dort ist Cleveland zuletzt 2018 gestanden, als LeBron James sein Team bis in die Finals getragen hat.

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