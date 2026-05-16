BC Vienna BC Vienna VIE Gunners Oberwart Gunners Oberwart OBE
Endstand
106:100
26:29 , 17:18 , 23:19 , 26:26 , 14:8
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2:2! BC Vienna erzwingt Entscheidungsspiel gegen Oberwart Gunners

Die Wiener kommen gegen den Titelverteidiger zu einem knappen Heimsieg nach Verlängerung - die Entscheidung um den Aufstieg ins Finale fällt am Dienstag.

2:2! BC Vienna erzwingt Entscheidungsspiel gegen Oberwart Gunners Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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BC Vienna hat im Semifinale der österreichischen Basketball-Liga der Männer gegen die Oberwart Gunners ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen.

Die Wiener siegten gegen den Titelverteidiger am Samstag daheim nach Verlängerung 106:100 (92:92, 43:47). Spiel fünf findet am Dienstag (19.15 Uhr) in Oberwart statt.

In der Finalserie stehen seit Donnerstag die Kapfenberg Bulls, und das zum zehnten Mal in ihrer Vereinsgeschichte.

Bulls stehen als erster Finalist fest >>>

Nach einem knappen Halbzeitrückstand drehten die Gastgeber das Spiel scheinbar im dritten Viertel, doch die Burgenländer kamen noch einmal heran.

Mit 87:87 ging es in die letzte Minute der regulären Spielzeit, in der auf beiden Seiten u.a. noch je ein Dreier fiel. Auch die "Overtime" verlief bis in die letzte der fünf Extra-Minuten eng, ein Ballverlust der Gunners hatte aber letztlich eine Vierpunkte-Führung der Heimischen und somit die Vorentscheidung als Folge.

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