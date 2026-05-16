Cade Cunningham erzielt 21 Punkte und die top-gesetzten Detroit Pistons dominieren die zweite Halbzeit beim 115:94-Sieg über die Cleveland Cavaliers am Freitagabend, wodurch sie ein Entscheidungsspiel in ihrer Viertelfinalserie der Eastern Conference erzwingen.

Das entscheidende Spiel findet am Sonntag in Detroit statt.

Jalen Duren erzielt 15 Punkte und 11 Rebounds, während Daniss Jenkins ebenfalls 15 Punkte für die Pistons beisteuert, die in dieser Postseason bereits vier Spiele gewinnen konnten, wenn sie mit dem Ausscheiden konfrontiert waren.

Sie lagen gegen Orlando mit 1:3 zurück, bevor sie die letzten drei Spiele gewannen, um die erste Runde zu überstehen.

Starke Leistung von der Dreipunktelinie

Cunningham trifft fünf Dreier, und die Pistons verwandeln 16 von 36 Versuchen aus der Distanz.

Duncan Robinson, der das fünfte Spiel wegen einer unteren Rückenverletzung verpasst hatte, trifft vier Dreier und erzielt 14 Punkte von der Bank. Paul Reed steuert ebenfalls 17 Punkte bei, als Detroits Ersatzbank Cleveland mit 48:19 übertrifft.

James Harden erzielt 23 Punkte für Cleveland, das seine erste Heimniederlage in der Postseason hinnehmen muss. Donovan Mitchell und Evan Mobley treffen jeweils 18 Mal.

Spurs dominieren Timberwolves und steigen auf

Stephon Castle erzielt 32 Punkte und 11 Rebounds und führt damit eine weitere dominante Leistung der San Antonio Spurs an, während Victor Wembanyama und Co. die Minnesota Timberwolves mit 139:109 überrennen, um die Serie in sechs Spielen zu gewinnen.

De’Aaron Fox fügt 21 Punkte und neun Assists hinzu, und Rookie Dylan Harper erzielt 15 Punkte von der Bank für die Spurs.

Sie treffen am Montagabend in Spiel 1 der Western Conference Finals auf den Titelverteidiger Oklahoma City. Die Thunder hatten ihre ersten beiden Serien gefegt.

Wembanyama lässt es ruhiger angehen

Wembanyama, der sich von seinem überraschenden Platzverweis in Spiel 4 erholte und in Spiel 5 mit einem Blowout 27 Punkte, 17 Rebounds, fünf Assists und drei Blocks erzielte, wird von den Wolves in Spiel 6 gut bewacht und erzielt in 27 Minuten ruhige 19 Punkte.

Dennoch ist er ein ständiger defensiver Hemmschuh im Inneren und schließt sich den Spurs bereitwillig im Transition-Spiel an, wann immer sich die Gelegenheit bietet.

Die Größe, Klugheit und der Wurf der Spurs-Guards sind zu viel für die Wolves, die erwartungsgemäß mit dem 2,24 Meter großen Wembanyama zu kämpfen haben.

Castle trifft seine ersten fünf Dreier und verwandelt 11 von 16 Würfen aus dem Feld. Fox trifft 3 von 3 Dreiern, und Julian Champagnie steuert vier Dreier zu seinen 18 Punkten für die Spurs bei, die die Wolves in der Serie um 97 Punkte übertreffen und nie mit zweistelligen Rückstand im Rückstand lagen.