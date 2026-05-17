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Gilgeous-Alexander erneut wertvollster Spieler der NBA

Es ist der zweite Triumph in Folge für den Starspieler der Oklahoma City Thunder.

Gilgeous-Alexander erneut wertvollster Spieler der NBA Foto: © GETTY
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Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander ist laut übereinstimmenden amerikanischen Medienberichten zum zweiten Mal en suite zum wertvollsten Spieler der National Basketball Association (NBA) gewählt worden.

Der Starspieler der Oklahoma City Thunder setzte sich demnach erwartungsgemäß im Journalistenvoting vor Nikola Jokic von den Denver Nuggets sowie Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs durch, wie der sehr gut informierte Journalist Shams Charania via X berichtete.

Zweiter Triumph in Folge

Gilgeous-Alexander, Spitzname "SGA", hatte die Trophäe bereits in der vergangenen Saison gewonnen und führte die Thunder im ersten Jahr nach der Meisterschaft zu 64 Siegen.

Vor dem 27-Jährigen hatten in diesem Jahrhundert auch Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, zweimal LeBron James, Steve Nash und Tim Duncan in aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Trophäe erobert. Es ist die achte Saison in Serie, in der kein gebürtiger Amerikaner den begehrten Titel in der besten Liga der Welt gewinnt.

Zwischen Gilgeous-Alexander und Wembanyama sowie ihren Teams beginnen am Dienstag (2.30 Uhr) die Conference Finals um den Einzug in die Endspielserie. Oklahoma City ist gegen San Antonio favorisiert, doch die Spurs um den 22-jährigen Franzosen Wembanyama gelten als größte Herausforderung auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung.

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