PSG beendet Ligue-1-Saison mit überraschender Derby-Niederlage

Paris Saint-Germain verabschiedet sich mit einer Niederlage aus der Ligue-1-Saison.

Der Hauptstadtklub, der bereits zuvor schon als Meister feststand, verliert am 34. Spieltag das Stadtderby gegen Paris FC mit 1:2.

Dabei ging das Team von Luis Enrique, das mit einem Großteil der Stars startete, in der 50. Minute durch Bradley Barcola in Führung.

Nach mehreren Wechseln fand Paris FC jedoch besser in die Partie. Alimami Gory erzielte in der 76. Minute zunächst den Ausgleich, ehe der Franzose in der Nachspielzeit sogar den Siegtreffer besorgte (90+4.).

Lens schießt Lyon ab

Vizemeister RC Lens beendete die Saison hingegen mit einem Kantersieg.

Die Nordfranzosen gewinnen ohne den verletzten Österreicher Samson Baidoo mit 4:0 gegen Olympique Lyon.

Lyon verpasst dadurch auch den Sprung auf Platz drei und somit die fixe Champions-League-Qualifikation. Als Vierter müssen sie in die Quali.