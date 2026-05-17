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Auch Rumänien hat einen Sensationsmeister

Nach dem LASK in Österreich ist Universitatea Craiova der nächste europäische Sensationsmeister. Quer über den Kontinent lässt sich ein Trend erkennen.

Auch Rumänien hat einen Sensationsmeister Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Quer über Europas mittelgroße Ligen gibt es in dieser Saison Sensationsmeister zu bestaunen.

Nun zieht in Rumänien Universitatea Craiova nach. Der Conference-League-Gegner des SK Rapid, der im November 2025 mit 1:0 in Wien gewann, fixiert mit einem 5:0-Sieg über Universitatea Cluj einen Spieltag vor Schluss die Meisterschaft.

Letztmals gelang dem Klub, der zuvor auch schon den rumänischen Pokal gewann, 1991 ein Meistertitel.

"Aus unserem Team war nur ein Spieler bereits geboren, als wir die Meisterschaft zuletzt gewannen", lacht Mittelfeldspieler Alexandru Cicaldau gegenüber "Gazeta Sporturilor".

Sensationsmeister, so weit das Auge reicht

In Österreich fuhr der LASK am Sonntag bekanntlich den ersten Meistertitel seit 1965 ein. In Dänemark schlug sensationell Aarhus GF erstmals seit 1986 zu. Der FC Thun wurde gar zum allerersten Mal Schweizer Meister.

In Bulgarien durchbrach Levski Sofia eine 14-jährige Dominanz von Ludogorets Razgrad und holte die erste Meisterschaft seit 17 Jahren. In Ungarn war es an ETO Györ, Ferencvaros nach sieben Jahren zu entthronen und erstmals seit 2013 Meister zu werden.

Auch in den skandinavischen Ganzjahresmeisterschaften 2025 kam es bereits zu Überraschungsmeistern. Viking FK holte sich die erste norwegische Meisterschaft seit 1991, in Schweden kam es zum Premierentitel von Mjällby AIF.

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