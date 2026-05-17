FC Barcelona FC Barcelona FCB Real Betis Balompie Real Betis Balompie RBB
Endstand
3:1
1:0 , 2:1
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Barça feiert im letzten Heimspiel Sieg über Betis

Die Katalanen feiern dank eines Doppelpacks von Raphinha einen Heimsieg.

Barça feiert im letzten Heimspiel Sieg über Betis Foto: © GETTY
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Der FC Barcelona feiert im letzten Heimspiel der Saison am 37. Spieltag der spanischen La Liga einen 3:1-Sieg über Betis Sevilla.

Dabei gehen die Katalanen durch einen Doppelpack von Raphinha (28., 62.) mit 2:0 in Führung. Isco gelingt daraufhin in der 69. Minute zwar noch der Anschlusstreffer, doch Joao Cancelo macht kurze Zeit später alles klar (74.).

Das Team von Hansi Flick, das schon als spanischer Meister feststeht, stellt damit auf 94 Punkte. Betis hat hingegen trotz der Niederlage als Fünfter einen Champions-League-Platz fix.

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