Die Toronto Raptors starten am Samstag mit einer Niederlage ins Playoff der NBA.

Die Kanadier verlieren zum Auftakt der ersten Runde bei den Cleveland Cavaliers 113:126. Für Jakob Pöltl stehen vier Punkte, sechs Rebounds, je zwei Assists und Blocks sowie ein Steal zu Buche.

Der Center aus Wien kommt auf 21:09 Einsatzminuten. Donovan Mitchell ist mit 32 Punkten der Topscorer der Partie. Bester Raptors-Mann ist RJ Barrett mit 24 Zählern.

Pöltl übt Selbstkritik

Die Kanadier sind am Eriesee bis zur Pause (54:61) in Schlagdistanz, reißen jedoch im dritten Viertel ab. Der Abschnitt geht mit 36:22 an die Gastgeber, die in der Folge ungefährdet bleiben.

"Wir haben es ihnen heute in der Offense leider zu leicht gemacht. Wir hatten nicht genug Aggressivität in der Defense, haben nicht genug Turnovers forciert. Sie haben gut gespielt, aber wir haben viel zu viel zugelassen. Wenn wir Spiele in der Serie gewinnen wollen, müssen wir in der Defense einfach besser sein", sagt Pöltl, der selbstkritisch anmerkt: "Ich habe mich nicht gut in die Offense einbringen können, habe es schwer gefunden, effektiv zu sein."

"Defense muss besser sein"

Die zweite Partie in dem Erstrunden-Duell findet am Montag ebenfalls in Cleveland statt. "Die Defense muss auf jeden Fall besser sein, wir müssen sowohl Donovan Mitchell als auch James Harden als Team besser verteidigen", erklärt Pöltl.

Die Duelle drei und vier steigen am kommenden Donnerstag und Sonntag in Toronto. Die Play-off-Serien in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga werden im Format "best of seven" entschieden.

Pöltl ist erstmals seit 2019 in der K.o.-Phase dabei. Er gibt bei seinem 16. Playoff-Einsatz für Toronto seine Premiere in der Raptors-Startformation. Die Kanadier haben sich als Fünfter der Eastern Conference nach vier Jahren wieder für die entscheidende Saisonphase der NBA qualifiziert.