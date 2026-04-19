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2. Liga im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - FC Liefering

Im ADMIRAL Topspiel der 26. Runde der 2. Liga müssen die Jungbullen in Niederösterreichs Landeshauptstadt. LIVE-Infos:

Textquelle: © LAOLA1
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Der SKN St. Pölten empfängt am Sonntag im ADMIRAL Topspiel der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Der SKN musste die Tabellenführung hergeben, da die Niederösterreicher letztes Wochenende im Spitzenspiel gegen Austria Lustenau mit 0:3 verloren haben.

Damit halten die St. Pöltner bei 44 Punkten und liegen drei Zähler hinter Austria Lustenau (ein Spiel mehr).

Die Jungbullen belegen den siebenten Rang und sind so im Tabellenmittelfeld gefangen.

Nach drei Niederlagen in Serie siegten die Lieferinger zuletzt wieder: Gegen den FAC feierten die Salzburger einen 3:1-Heimsieg.

LIVE-Stream:

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