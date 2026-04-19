Dallas Stars Dallas Stars DAL Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
1:6
0:1 , 1:3 , 0:2
  • Jason Robertson
  • Joel Eriksson Ek
  • Kirill Kaprizov
  • Ryan Hartman
  • Matt Boldy
  • Joel Eriksson Ek
  • Matt Boldy
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Wild-Goalie überzeugt bei NHL-Playoff-Debüt

Der junge Torhüter Jesper Wallstedt feiert mit 27 Paraden einen starken Playoff-Einstand und führt die Minnesota Wild zum Auftaktsieg gegen die Dallas Stars.

Wild-Goalie überzeugt bei NHL-Playoff-Debüt Foto: © GETTY
Textquelle: © Associated Press/LAOLA1
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Minnesota-Wild-Rookie Jesper Wallstedt war etwas überrascht, als ihm mitgeteilt wurde, dass er im Eröffnungsspiel der Postseason zum Einsatz kommen würde.

"Ich wollte spielen und ich hatte das Gefühl, dass ich gut drauf war", sagt Wallstedt. "Ein wenig überrascht war ich schon, aber ich war sehr aufgeregt, sobald ich die Nachricht erhielt, und habe einfach dafür gesorgt, dass ich bereit sein würde."

Wallstedt war definitiv bereit - er pariert 27 Schüsse bei seinem NHL-Playoff-Debüt, als die Wild die Dallas Stars am Samstag im ersten Spiel der Western-Conference-Playoffs mit 6:1 besiegen.

Die Wild setzen dabei auf den 23-jährigen Wallstedt anstelle des Playoff-erfahreneren Filip Gustavsson, der vor drei Jahren in seinem Playoff-Debüt in Dallas 51 Saves in einem 3:2-Doppel-Overtime-Sieg im ersten Spiel verbuchen konnte.

Wichtige Paraden sichern den Sieg

"Er ist ein sehr selbstbewusster Junge. Er ist ein sehr selbstbewusster Torhüter", sagt Trainer John Hynes. "Und ich denke, die Art und Weise, wie er spielt, und wie er heute Abend ins Spiel gegangen ist, er hat solche Paraden gezeigt und ich denke, das war ein wichtiger Moment."

Kurz nachdem Robertson mit einem Rückhandschuss im Powerplay, 4:50 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels, die Stars auf 1:4 herankommen lässt, wehrt Wallstedt einen Alleingang ihres Kapitäns Jamie Benn ab. Es gibt auch einen 2-gegen-1-Angriff, bei dem der junge Schwede den Schuss von Wyatt Johnston pariert.

Für Minnesota treffen Joel Eriksson Ek (6./PP, 49./PP), Kirill Kaprizov (21.), Ryan Hartman (24.) und Matt Boldy (27., 57./EN), für Dallas Jason Robertson (36./PP).

Siege für Carolina und Philadelphia zum Playoff-Auftakt

Die Carrolina Hurricanes starten ihre Playoff-Serie gegen die Ottawa Senators mit einem 2:0-Heimsieg. Logan Stankoven (23.) und Taylor Hall (48.) treffen.

Die Philadelphia Flyers gewinnen Spiel eins auswärts bei den Pittsburgh Penguins mit 3:2.

Jamie Drysdale (30.) trifft zum 1:0 für Philly, Evgeni Malkin (36.) gleicht aus. Nachdem Travis Sanheim (51.) und Christian Dvorak (58.) auf 3:1 erhöhen, gelingt Bryan Rust (59.) nichts weiter als der Anschlusstreffer.

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