BC Vienna BC Vienna VIE BK Dukes Klosterneuburg BK Dukes Klosterneuburg DKL
Endstand
90:68
22:16 , 27:13 , 23:14 , 18:25
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Kantersieg! BC Vienna startet souverän in BSL-Playoffs

Auch Wels konnte zum Start der Playoffs einen klaren Erfolg eintüten, die Kapfenberg Bulls siegten knapp.

Kantersieg! BC Vienna startet souverän in BSL-Playoffs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der BC Vienna und die Flyers Wels haben zum Auftakt der Play-offs in der win2day Basketball Superliga dominante Leistungen gezeigt.

Der ABA-League-Teilnehmer aus Wien, bei dem insgesamt zehn Spieler scorten, fertigte die Klosterneuburg Dukes mit 90:68 ab. Die Mannschaft von Head Coach Mike Coffin bot eine starke Defensivleistung und hielt etwa Dukes-Topstar Sylven Landesberg bei acht Punkten.

Auch Wels beanspruchte im ersten Spiel der „best-of-5“-Viertelfinalserie einen klaren 90:68-Erfolg. Angeführt von MVP-Kandidaten Marcus Azor (26 Punkte) war ein Plus 18 im zweiten Viertel (29:11) ausschlaggebend für den deutlichen Sieg über den UBSC Graz.

Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls hatte am Weg zum 88:79-Auftaktsieg über die Traiskirchen Lions etwas mehr Mühe. Die topgesetzten Steirer profitierten am Ende von einer starken Trefferquote von außerhalb der Dreipunktelinie. Kapfenbergs US-Forward Taye Fields fiel mit einer Knöchelverletzung schon im ersten Viertel aus.

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