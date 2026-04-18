NBA: Saison-Aus für Golden State Warriors

Jalen Green erzielt 36 Punkte, Devin Booker steuert 20 Zähler bei, und die Phoenix Suns halten Stephen Curry und die Golden State Warriors in Schach, um am Freitagabend im NBA-Play-in-Turnier mit 111:96 zu gewinnen.

Die Suns sichern sich den achten Platz in den Playoffs der Western Conference und treffen am Sonntag im ersten Spiel auf den Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Die Saison der Warriors ist damit beendet.

Green trifft 14 von 20 Würfen aus dem Feld, darunter 8 von 14 Dreipunktewürfen. Jordan Goodwin erzielt 19 Punkte, sammele neun Rebounds und ist mit sechs Steals eine Bedrohung in der Defensive.

Booker und Draymond Green von Golden State erhalten beide zwei technische Fouls spät im vierten Viertel, nachdem sie mehrmals verbal aneinanderraten, und werden daraufhin vom Feld verwiesen.

Der 38-jährige Curry kann nur wenige freie Würfe kreieren und beendet das Spiel mit 17 Punkten bei einer Trefferquote von 4 aus 16. Brandin Podziemski führt die Warriors mit 23 Punkten an.

Phoenix führt zur Halbzeit mit fünf Punkten und baut den Vorsprung in der dritten Viertel mit 5:12 Minuten verbleibender Spielzeit durch einen Fastbreak-Layup von Royce O’Neale auf 69:53 aus. Mit 10:12 Minuten auf der Uhr stand es 85:72.

Orlando Magic eliminieren Charlotte Hornets

Paolo Banchero erzielt 25 Punkte und Orlando baut in der ersten Halbzeit einen Vorsprung von 35 Punkten auf, um Charlotte in einem Play-in-Spiel zu überrollen und sich für ein Erstrunden-Playoff-Duell gegen die Detroit Pistons zu qualifizieren.

Die Magic sichern sich den achten Platz in den Playoffs und werden ihre Best-of-Seven-Serie am Sonntag in Detroit beginnen.

LaMelo Ball erzielt 21 seiner 23 Punkte im dritten Viertel für Charlotte.

Banchero erzielt 12 Punkte und Wendell Carter Jr. steuert 10 bei, als die Hornets im ersten Viertel 5 von 20 Würfen treffen, sechs Turnover haben und mit 38:16 in Rückstand geraten.

Ball ist punktlos und hatte zwei Ballverluste, als er mit 7:10 Minuten verbleibender Spielzeit in der ersten Halbzeit mit drei Fouls auf die Bank muss. Er punktet erst, als der Vorsprung von Orlando in den letzten Sekunden der Halbzeit 35 Punkte erreicht.

Die Magic scheiden in den letzten beiden Saisons jeweils in der ersten Runde der Playoffs aus und haben seit 2010 keine Playoff-Runde mehr gewonnen. Die Hornets, die die Magic in ihren letzten drei regulären Saisonspielen besiegten, haben es seit 2016 nicht mehr in die Playoffs geschafft.