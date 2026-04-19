Real Sociedad gewinnt die Copa del Rey!

Im Endspiel in Sevilla setzt sich San Sebastian im Elfmeterschießen (4:3) gegen Atletico Madrid durch. Nach 120 Minuten steht es 2:2.

"La Real" legt einen absoluten Traumstart hin: Guedes wird direkt nach dem Anstoß in die Tiefe geschickt. Der Portugiese flankt daraufhin in die Mitte, wo Barrenetxea einköpft (1.).

In der Folge reißt Atletico das Spiel mehr und mehr an sich - und gleicht auch aus. Lookman bekommt zu viel Zeit und Platz, trifft flach ins linke Eck (18.).

Endspiel-Spezialist bringt Sociedad wieder in Front

Doch die Basken erholen sich gut vom Ausgleich und führen kurz vor der Pause schon wieder: Musso trifft Guedes beim Herauskommen mit der Faust, Oyarzabal verwandelt den Elfmeter souverän. Der Real-Kapitän führt damit eine starke Serie in Finalspielen fort: In jedem Endspiel, an dem er teilnahm, traf er auch.

Mit dem 2:1 geht es in die Pause, danach arbeiten die Madrilenen natürlich am Ausgleich, der allerdings auf sich warten lässt. Schon nach einer Stunde wechselt Simeone deshalb offensiv, bringt Sörloth und Gonzales.

Alvarez schießt Atletico in die Verlängerung

In weiterer Folge fehlt dennoch der allerletzte Zug zum Tor, obwohl San Sebastian ab der 75. Minute kaum noch Entlastung schafft. Doch dann kommt Alvarez: Der Argentinier dreht sich stark an der Strafraumkante auf und zirkelt die Kugel wunderbar ins rechte, obere Eck (83.).

Durch Llorente (88.), Sörloth (90.) und allen voran Johnny (90+2.) kommt Atletico zu dicken Chancen auf das 3:2, doch nach 90 Minuten bleibt es beim 2:2 - und damit geht's in die Verlängerung.

Und in dieser hat Oskarsson nach acht Minuten die Riesen-Chance aufs 3:2, Atletico-Keeper Musso pariert aber stark. Fast im Gegenzug trifft Alvarez die Kreuzlatte (100.).

Entscheidung im Elferschießen

Die zweite Hälfte der Verlängerung geht ohne Höhepunkte zu Ende, somit wird der Pokalsieger im Elfmeterschießen auserkoren.

Dabei scheitert Sörloth schon beim ersten Elfmeter an Marrero, Soler verwandelt. Doch danach hält Marrero auch den Elfer von Alvarez, ehe Oskarsson vergibt. Gonzalez, Ex-Salzburger Sucic und Almada treffen.

Auch Munoz verwandelt und erhöht damit den Druck auf Baena. Doch der Spanier bleibt eiskalt. Alles hängt am letzten Penalty von Marin, der 22-Jährige behält die Nerven und schießt Sociedad zum Pokalsieg.