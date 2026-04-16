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Pöltl mit Playoff-Ansage: "Wollen die Championship gewinnen"

Jakob Pöltl will mit den Toronto Raptors nicht einfach nur Playoff-Erfahrung für die nächsten Saisonen sammeln, sondern schon heuer nach dem Titel greifen.

Pöltl mit Playoff-Ansage: "Wollen die Championship gewinnen" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Kommenden Samstag werden die NBA-Playoffs mit dem ersten Spiel der Toronto Raptors bei den Cleveland Cavaliers eröffnet (19 Uhr MEZ). Das Match in Cleveland wird Jakob Pöltls erster Einsatz in der Post Season seit sieben Jahren sein.

Obwohl die blutjunge Mannschaft noch relativ wenig Playoff-Spiele im Vergleich zum Gegner in den Beinen hat, soll die diesjährige Post Season nicht einfach nur zum Erfahrung-Sammeln genutzt werden - der 30-jährige Center gibt die Mentalität vor.

"Wir gehen in die Playoffs, weil wir jede Serie gewinnen, in die Finals kommen und die Championship gewinnen wollen – sonst sind wir da fehl am Platz", sagt der Big Man in einer Presserunde vor Beginn der Erstrunden-Serie.

"Wollen attackieren und den Titel gewinnen"

Die Raptors nach dem Re-Build wieder in die Playoffs zu führen, sei "das Ziel gewesen, als ich nach Toronto zurückgekehrt bin - und um einen Championship mitzuspielen", sagt "The Austrian Hammer".

"Schritt für Schritt" denkt man bei den Kanadiern jedenfalls nicht mehr: "Wir attackieren dieses Jahr. Wir wollen den Titel gewinnen – wer weiß, was nächstes Jahr sein wird?"

Dabei zieht Pöltl Vergleiche mit dem Finals-Run der Indiana Pacers in der vergangenen Saison, die "komplett unterschätzt wurden und dann einen Sieg vom Titel entfernt waren". Durch die Verletzung von Star-Point-Guard Tyrese Haliburton sind die Pacers in diesem Jahr aber nur ein Lotterie-Team.

Mentale Stärke als Trumpf?

Gegen Cleveland sind die Raptors in den drei Regular-Season-Spielen heuer ungeschlagen geblieben - seit dem letzten Spiel im November haben sich die Cavs jedoch durch den Trade von James Harden grundsätzlich verändert, wie Pöltl verrät: "Es wird interessant, weil wir gegen Cleveland in dieser Konstellation noch nicht gespielt haben."

Unabhängig davon glaubt man in Toronto an die eigenen Stärken "in der Transition und im defensiven Druck". Man habe das das ganze Jahr über trainiert, "um das jetzt in den richtigen Momenten parat zu haben". Außerdem rechnet sich der Center gute Chancen in den Match-ups aus.

Mut macht ihm vor allem, dass sich die Mannschaft in der Regular Season sehr oft in bereits verloren geglaubte Spiele zurückgekämpft hat: "Wir haben sehr oft mentale Stärke bewiesen - das ist etwas, was uns in den Playoffs sicher helfen kann."

In die kehrt Pöltl selbst nach sieben Jahren wieder zurück, für Toronto ist es die erste Teilnahme seit 2022. Für die Spiele in der Scotiabank Arena glaubt er an die gute Stimmung der "sportfanatischen" Fans in Toronto: "Ich erwarte mir auch, dass es in den Spielen drei und vier hier ordentlich zur Sache gehen wird. Auf diese Spiele freue ich mich auf jeden Fall schon."

Verletzungen kein Problem mehr

Verletzungsbedingt kommt der Center heuer nur auf 46 von 82 möglichen Einsätzen in der Regular Season. Die Blessuren machen nun aber keine Probleme mehr: "Am Ende der Saison sind immer ein paar Wehwehchen da, aber die gröberen Probleme, die ich über die Saison verstreut hatte, sind gut verheilt. Ich glaube, dass es in den Playoffs problemlos sein wird."

Dass Pöltl nun möglicherweise ausgeruhter in die Playoffs geht, sieht der Wiener nicht zwingend als Vorteil: "Es kann positive Seiten haben, weil ich weniger Spiele machen musste. Auf der anderen Seite wird in der Saison der Rhythmus gebrochen und man verliert ein bisschen an Ausdauer, die man sich bis dahin aufgebaut hat."

Ausschlaggebend werde ohnehin eher das "Mentale sein, wer da noch die letzten Prozente rauspushen kann."

Nach dem Eröffnungsspiel der Best-of-Seven-Serie geht es für die Raptors am Dienstag (1 Uhr MEZ) weiter, ehe Spiel drei am Freitag (2 Uhr MEZ) in Toronto über die Bühne geht.

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