Pöltl mit Playoff-Ansage: "Wollen die Championship gewinnen"

Mentale Stärke als Trumpf?

Gegen Cleveland sind die Raptors in den drei Regular-Season-Spielen heuer ungeschlagen geblieben - seit dem letzten Spiel im November haben sich die Cavs jedoch durch den Trade von James Harden grundsätzlich verändert, wie Pöltl verrät: "Es wird interessant, weil wir gegen Cleveland in dieser Konstellation noch nicht gespielt haben."

Unabhängig davon glaubt man in Toronto an die eigenen Stärken "in der Transition und im defensiven Druck". Man habe das das ganze Jahr über trainiert, "um das jetzt in den richtigen Momenten parat zu haben". Außerdem rechnet sich der Center gute Chancen in den Match-ups aus.

Mut macht ihm vor allem, dass sich die Mannschaft in der Regular Season sehr oft in bereits verloren geglaubte Spiele zurückgekämpft hat: "Wir haben sehr oft mentale Stärke bewiesen - das ist etwas, was uns in den Playoffs sicher helfen kann."

In die kehrt Pöltl selbst nach sieben Jahren wieder zurück, für Toronto ist es die erste Teilnahme seit 2022. Für die Spiele in der Scotiabank Arena glaubt er an die gute Stimmung der "sportfanatischen" Fans in Toronto: "Ich erwarte mir auch, dass es in den Spielen drei und vier hier ordentlich zur Sache gehen wird. Auf diese Spiele freue ich mich auf jeden Fall schon."

Verletzungen kein Problem mehr

Verletzungsbedingt kommt der Center heuer nur auf 46 von 82 möglichen Einsätzen in der Regular Season. Die Blessuren machen nun aber keine Probleme mehr: "Am Ende der Saison sind immer ein paar Wehwehchen da, aber die gröberen Probleme, die ich über die Saison verstreut hatte, sind gut verheilt. Ich glaube, dass es in den Playoffs problemlos sein wird."

Dass Pöltl nun möglicherweise ausgeruhter in die Playoffs geht, sieht der Wiener nicht zwingend als Vorteil: "Es kann positive Seiten haben, weil ich weniger Spiele machen musste. Auf der anderen Seite wird in der Saison der Rhythmus gebrochen und man verliert ein bisschen an Ausdauer, die man sich bis dahin aufgebaut hat."

Ausschlaggebend werde ohnehin eher das "Mentale sein, wer da noch die letzten Prozente rauspushen kann."

Nach dem Eröffnungsspiel der Best-of-Seven-Serie geht es für die Raptors am Dienstag (1 Uhr MEZ) weiter, ehe Spiel drei am Freitag (2 Uhr MEZ) in Toronto über die Bühne geht.