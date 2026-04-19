Vor wenigen Monaten noch im Tabellenkeller, jetzt mittendrin im Meisterrennen: Der LASK sorgt für eine der spannendsten Geschichten der Saison.

Mit Didi Kühbauer kam die Wende – und plötzlich ist sogar der Titel in Reichweite. Vor dem Doppel-Duell mit Spitzenreiter Sturm Graz könnte der nächste große Schritt folgen.

In der Ansakonferenz erklärt der LASK-Coach, warum er sich für den Wechsel entschieden hat und welche Faktoren den Aufschwung möglich gemacht haben.

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