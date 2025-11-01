Pöltl bei Toronto-Befreiungsschlag nur in Zuschauerrolle

Die Toronto Raptors haben eine kompletten Fehlstart in die neue Saison der NBA vermieden.

Nach vier Niederlagen hintereinander feiern die Kanadier, die neuerlich ohne den am Rücken verletzten Jakob Pöltl auskommen müssen, am Freitag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 112:101 den zweiten Sieg im Spieljahr. RJ Barrett, Brandon Ingram und Jamison Battle erzielen je 20 Punkte.

Die Partie in Ohio ist die erste, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählt. Nächster Gegner der Raptors sind am Montag in Toronto die Memphis Grizzlies, die mit einem 112:117 gegen die Los Angeles Lakers die dritte Niederlage im sechsten Spiel erleiden. Luka Doncic führt die Sieger bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause mit 44 Punkten an.

Chicago mit "weißer Weste"

Weiterhin mit "weißer Weste" unterwegs sind die Chicago Bulls. Mit 135:125 gegen die New York Knicks gewinnen sie auch ihre fünfte Saisonpartie. Für die Philadelphia 76ers ist das 108:109 gegen die Boston Celtics, die zum dritten Mal hintereinander erfolgreich bleiben, indes die erste Niederlage.

In Portland verpasst Nikola Jokic beim 107:109 seiner Denver Nuggets gegen die Trail Blazers mit 21 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp das fünfte Triple-Double in Serie.

