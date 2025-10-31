2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Austria Salzburg

Die SV Kapfenberg empfängt am Freitag an Spieltag zwölf der ADMIRAL 2. Liga den Aufsteiger Austria Salzburg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die "Falken" sind derzeit Zehnter in der Tabelle und halten bei 14 Punkten. Damit sind die Steirer im Tabellenmittelfeld unterwegs.

Zuletzt remisierten die Kapfenberger 1:1 bei SW Bregenz. Im UNIQA ÖFB-Cup unterlagen sie dem SCR Altach 1:3 nach Verlängerung.

Die Salzburger belegen den neunten Rang. In der letzten Runde siegte man 2:0 daheim gegen die Young Violets.

