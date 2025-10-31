FC Augsburg FC Augsburg FCA Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
  • Serhou Guirassy
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Guirassy schießt Dortmund zu Sieg in Augsburg

Die "Schwarz-Gelben" setzen sich in einem ausgeglichenen Spiel gegen kriselnde Augsburger durch.

Guirassy schießt Dortmund zu Sieg in Augsburg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der deutschen Bundesliga feiert Borussia Dortmund am neunten Spieltag einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Serhou Guirassy bereits vor der Pause (37.), während die Gastgeber eine späte Schlussoffensive starten.

Durch den Erfolg klettert die Kovac-Elf auf den zweiten Tabellenplatz, wohingegen Augsburg auf Rang fünfzehn verharrt.

Effizienz als Schlüssel in Hälfte eins

Die erste Halbzeit gestaltet sich zunächst ausgeglichen, die Gäste aus Dortmund verbuchen aber mehr Ballbesitz.

Während die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner durch Mert Komur zu einem ersten Abschluss kommt, der sein Ziel verfehlt (20.), zeigt sich der BVB effizienter.

Die Truppe von Niko Kovac nutzt ihre Gelegenheit eiskalt: Serhou Guirassy überwindet die Augsburger Abwehr und sorgt für die 1:0-Pausenführung (37.).

Augsburger Anrennen bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel erhöht Augsburg den Druck und drängt auf den Ausgleich, agiert im Abschluss aber glücklos. Dortmund konzentriert sich auf die Verwaltung des Vorsprungs und kommt durch Julian Brandt nur zu einem einzigen weiteren Torschuss, der das Tor verfehlt (55.).

In der Schlussphase startet Wagners Team eine Offensive und zwingt BVB-Keeper Gregor Kobel mit zwei Schüssen, darunter ein Versuch von Noahkai Banks, zu Paraden.

Der Ausgleich gelingt aber nicht mehr. Der eingewechselte Marcel Sabitzer (ab 75.) hilft mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Sein in Eisenstadt geborener Teamkollege Carney Chukwuemeka steht in der Startelf und wird nach einer Stunde ausgetauscht.

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

International
"Fremdkörper" - DFB-Legende kritisiert Bayern-Neuzugang

"Fremdkörper" - DFB-Legende kritisiert Bayern-Neuzugang

Deutsche Bundesliga
1
Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Deutsche Bundesliga
2
Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal

Bitter! Gregoritsch und Pentz scheitern im Pokal

International
1
14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

Deutsche Bundesliga
Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Deutsche Bundesliga
19
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund FC Augsburg ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer