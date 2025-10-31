Guirassy schießt Dortmund zu Sieg in Augsburg

In der deutschen Bundesliga feiert Borussia Dortmund am neunten Spieltag einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Serhou Guirassy bereits vor der Pause (37.), während die Gastgeber eine späte Schlussoffensive starten.

Durch den Erfolg klettert die Kovac-Elf auf den zweiten Tabellenplatz, wohingegen Augsburg auf Rang fünfzehn verharrt.

Effizienz als Schlüssel in Hälfte eins

Die erste Halbzeit gestaltet sich zunächst ausgeglichen, die Gäste aus Dortmund verbuchen aber mehr Ballbesitz.

Während die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner durch Mert Komur zu einem ersten Abschluss kommt, der sein Ziel verfehlt (20.), zeigt sich der BVB effizienter.

Die Truppe von Niko Kovac nutzt ihre Gelegenheit eiskalt: Serhou Guirassy überwindet die Augsburger Abwehr und sorgt für die 1:0-Pausenführung (37.).

Augsburger Anrennen bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel erhöht Augsburg den Druck und drängt auf den Ausgleich, agiert im Abschluss aber glücklos. Dortmund konzentriert sich auf die Verwaltung des Vorsprungs und kommt durch Julian Brandt nur zu einem einzigen weiteren Torschuss, der das Tor verfehlt (55.).

In der Schlussphase startet Wagners Team eine Offensive und zwingt BVB-Keeper Gregor Kobel mit zwei Schüssen, darunter ein Versuch von Noahkai Banks, zu Paraden.

Der Ausgleich gelingt aber nicht mehr. Der eingewechselte Marcel Sabitzer (ab 75.) hilft mit, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Sein in Eisenstadt geborener Teamkollege Carney Chukwuemeka steht in der Startelf und wird nach einer Stunde ausgetauscht.