Heute 08:10 Uhr
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Viktorija Golubic in Jiujiang

Österreichs große Tennis-Hoffnung kämpft um den erstmaligen Einzug in ein WTA-250-Finale. LIVE-Infos:

Die 17-jährige Lilli Tagger bestreitet am Samstag (ab ca. 8:30 Uhr im LIVE-Ticker) das erste WTA-250-Halbfinale ihrer noch jungen Karriere.

Die Osttirolerin trifft im Semifinale des Hartplatzturniers im chinesichen Jiujiang auf die 33-jährige Viktorija Golubic. Die fast doppelt so alte Schweizerin ist aktuell die Nummer 53 der WTA-Weltrangliste.

Auf ihrem Weg ins Halbfinale besiegte Tagger mit Elisabetta Cocciaretto (WTA-89.) erstmals eine Top-100-Spielerin. Nun visiert die Lienzerin den nächsten großen Meilenstein an.

