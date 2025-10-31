RLW: Lauterach setzt Lebenszeichen, Schwaz und Kitzbühel souverän

Der FC Lauterach setzt in der Regionalliga Mitte ein klares Lebenszeichen.

Die Vorarlberger gewinnen in Runde 15 auswärts mit 4:1 gegen den Tabellenvierten SV Kuchl und können sich somit vom Schlusslicht, dem FC Kufstein, etwas absetzen. Es ist erst der zweite Sieg für die Vorarlberger in dieser Saison.

Im Tabellen-Nachbar-Duell setzen sich die Tiroler vom FC Schwaz gegen den SK Bischofshofen klar mit 3:0 durch. Damit überholen sie die Tiroler und liegen nun mit 23 Punkten auf dem sechsten Platz. Mit dem gleichen Ergebnis setzt sich Kitzbühel gegen St. Johann durch.

Reichenau gewinnt knapp mit 1:0 gegen den Tabellen dritten Dornbirn und kann sich somit im soliden Mittelfeld etablieren.

Seekirchen versucht Abstand kleiner zu halten

Der Tabellenzweite Seekirchen rettet ein 1:0 gegen den FC Pinzgau und kann somit zumindest den Abstand zum bis dato klar führenden Wacker Innsbruck kleiner halten.

Die Salzburger liegen mit 32 Punkten vier Zähler hinter den Innsbruckern. Die Tiroler-Elf spielt ihre 15. Runde gegen das Schlusslicht aus Kufstein jedoch erst morgen.