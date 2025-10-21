Wer hält die Thunder vom Repeat ab? Die große NBA-Saisonvorschau

Das beste Team der vergangenen Regular Season im Osten gilt auch dieses Jahr als Favorit. Der Abgang von Jeremy Clarkson ist verkraftbar, kompensieren soll das Lonzo Ball. Der älteste der Ball-Brüder ist fit ein Gewinn – das ist aber schon das Stichwort. Der Nummer-zwei-Pick des 2017er-Drafts hat seit jeher mit Verletzungen zu kämpfen.

Selbst ohne große Veränderungen sehen die Cavs top aus. Neben Superstar Donovan Mitchell hat man mit Evan Mobley und Darius Garland zwei weitere Co-Stars, mit Jarrett Allen zudem eine wichtige defensive Stütze als Center. Im Frühjahr sind die Cavs an den Pacers gescheitert (2. Runde) – heuer soll der erste Finals-Einzug seit der LeBron-James-Ära gelingen. Das Team aus Ohio hat das Zeug nach der Regular Season erneut auf den Rängen eins bis zwei zu landen – aber kann das Team auch endlich in den Playoffs abliefern?