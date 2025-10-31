Shelton, Ben SHE
Sinner, Jannik SIN
Endstand
0:2
3:6 , 3:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Wien-Sieger Jannik Sinner benötigt noch zwei Siege für die Weltranglistenspitze. Auger-Aliasssime und Bublik spielen um den zweiten Finalplatz.

Sinner souverän ins Paris-Halbfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Wien-Sieger Jannik Sinner ist zwei Siege von der Rückkehr an die Tennis-Weltranglistenspitze entfernt. Der 24-Jährige besiegte am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers von Paris den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,6:3.

Um den Finaleinzug geht es für Sinner am Samstag (nicht vor 17:00 Uhr) gegen Alexander Zverev. Der Deutsche gewann gegen den Russen Daniil Medwedew (Nr. 11) knapp mit 2:6,6:3,7:6(5).

Sinner (2) hatte vor gut zwei Jahren das erste von nun acht Duellen mit Shelton (5) verloren, die übrigen sieben Mal aber gewonnen. Die Chance auf die Nummer eins schon in dieser Woche kam unerwartet durch die Auftaktniederlage des topgesetzten Spaniers Carlos Alcaraz gegen den Briten Cameron Norrie.

Um den zweiten Finalplatz spielen der kasachische Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik nach einem 6:7(5),6:4,7:5 gegen den Australier Alex de Minaur (6) und der Kanadier Felix Auger-Aliassime (9) dank eines 6:2,6:2 gegen den Monegassen Valentin Vacherot.

Diesen Spielern gelang der Sprung zur ATP-Nummer 1

Ilie Nastase (ROU)
John Newcombe (AUS)

Slideshow starten

30 Bilder

Mehr zum Thema

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Tennis - ATP
Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Tennis - ATP
2
Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Tennis - ATP
Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Tennis - ATP
3
Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Tennis - WTA
Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Tennis - WTA
Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Tennis - WTA
20
Kommentare

Kommentare

Tennis Alexander Zverev Jannik Sinner Alex de Minaur Felix Auger-Aliassime Carlos Alcaraz Ben Shelton Valentin Vacherot ATP ATP-Tour Sport-Mix