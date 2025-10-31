Sinner souverän ins Paris-Halbfinale

Wien-Sieger Jannik Sinner ist zwei Siege von der Rückkehr an die Tennis-Weltranglistenspitze entfernt. Der 24-Jährige besiegte am Freitag im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers von Paris den US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,6:3.

Um den Finaleinzug geht es für Sinner am Samstag (nicht vor 17:00 Uhr) gegen Alexander Zverev. Der Deutsche gewann gegen den Russen Daniil Medwedew (Nr. 11) knapp mit 2:6,6:3,7:6(5).

Sinner (2) hatte vor gut zwei Jahren das erste von nun acht Duellen mit Shelton (5) verloren, die übrigen sieben Mal aber gewonnen. Die Chance auf die Nummer eins schon in dieser Woche kam unerwartet durch die Auftaktniederlage des topgesetzten Spaniers Carlos Alcaraz gegen den Briten Cameron Norrie.

Um den zweiten Finalplatz spielen der kasachische Kitzbühel-Sieger Alexander Bublik nach einem 6:7(5),6:4,7:5 gegen den Australier Alex de Minaur (6) und der Kanadier Felix Auger-Aliassime (9) dank eines 6:2,6:2 gegen den Monegassen Valentin Vacherot.