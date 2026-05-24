New York Knicks nur mehr einen Schritt von NBA-Finals entfernt

Donovan Mitchell hat in den ersten drei Spielen der Eastern-Conference-Finals der NBA nicht seine gewohnte Explosivität gezeigt und wirkt nicht wie er selbst.

Das Gleiche gilt für die Cavaliers. Sie haben nun vielleicht Zeit zur Heilung. Den ganzen Sommer über.

Cleveland steht am Rande des Ausscheidens. Die Cavaliers verlieren Spiel drei der Conference-Finals mit 121:108 gegen die New York Knicks und liegen nun in der Best-of-Seven-Serie 0:3 zurück.

Kein Team in der NBA-Geschichte konnte jemals einen 0:3-Rückstand aufholen, und die Cavs zeigen keine Anzeichen dafür, als erstes Team in 164 Versuchen Geschichte zu schreiben.

Mitchells Leistung und die Probleme der Cavs

Mitchell gibt am Samstag sein Bestes und erzielt 23 Punkte. Aber ihm fehlt der nötige Antritt, und er leistet sich fünf der 18 Ballverluste seines Teams. Die Cavs können die Knicks, die von einer lauten Gruppe New Yorker Fans angefeuert werden, nicht eindämmen.

Nach dem Spiel sitzt Mitchell auf einem Stuhl hinter dem Tisch vor seinem Medieninterview und starrt ausdruckslos auf einen Spielbericht, der die Dominanz New Yorks unterstreicht.

Auf die Frage, was nötig sei, um einen Sweep zu vermeiden und Spiel vier am Montagabend zu gewinnen, antwortet Mitchell kurz und bündig: "Fangen wir damit an, ein paar Würfe zu treffen. Fangen wir damit an, ein paar Stopps zu erzielen und ein paar Freiwürfe zu verwandeln."

New Yorker Dominanz

Wie schon in den ersten beiden Spielen sind die New Yorker zu Beginn aggressiver und führen nach zwei Minuten mit 9:1, was Cavs-Trainer Kenny Atkinson zu einer Auszeit zwingt. Die Cavs sammeln sich, aber ihre Nachlässigkeit in Kombination mit der Fähigkeit der New Yorker, schnell umzuschalten und zu punkten, ist zu viel.

"Ihre Physis und ihr Energieniveau waren höher als unseres", sagt Atkinson. "Sie waren das physischere Team und wir konnten dieses Niveau nicht erreichen. Egal, was die Statistiken sagen, sie waren das bessere Team. Sie spielen großartigen Basketball. Sie sind auf einer unglaublichen Serie und wir konnten den Schwung nicht stoppen."

"Knicks in 4!"

In den letzten Minuten schreien Tausende von New Yorker Fans in Blau und Orange "Knicks in 4!" und besingen Guard Jalen Brunson, der 30 Punkte und sechs Assists erzielt, an der Freiwurflinie mit "M-V-P"-Gesängen.

Diese Momente gehören in Cleveland normalerweise nur Mitchell, der noch nicht aufgibt: "Wir haben die Möglichkeit, am Montag einen (Sieg) zu holen", sagt er. "Dann fahren wir zurück nach New York, holen uns dort einen und kommen hierher zurück."