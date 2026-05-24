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French Open heute: Lilli Tagger - Xinyu Wang
Vor einem Jahr gewann Tagger in Roland Garros den Juniorinnen-Titel, nun feiert sie ihr Grand-Slam-Debüt bei den Erwachsenen. LIVE-Infos:
Lilli Tagger eröffnet am Sonntag (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker) den Frauen-Hauptbewerb der French Open auf Court 9.
Die 18-jährige Osttirolerin bekommt es in der ersten Runde mit der Chinesin Xinju Wang zu tun. Die 24-Jährige ist aktuell Nummer 32 der WTA-Weltrangliste und damit auch Favoritin.
Für Tagger ist die Rückkehr nach Roland Garros eine besondere, spielte sie sich doch vergangenes Jahr mit dem Gewinn des Juniorinnen-Bewerbs erstmals so richtig ins Rampenlicht.
Nun gibt die Tirolerin, die sich mittlerweile bis auf Rang 91 der Frauen-Weltrangliste nach vorne gearbeitet hat, auch ihr Debüt im Hauptbewerb eines Erwachsenen-Grand-Slams.