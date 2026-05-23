Wieder Zweiter! Gall erneut nur von Vingegaard geschlagen

Felix Gall fährt bei der Giro d'Italia 2026 zum dritten Mal auf den zweiten Platz.

Österreichs Rad-Star muss sich auf der 14. Etappe und bisher schwersten Etappe mit Bergankunft im Skigebiet Pila wieder nur dem dänischen Top-Favoriten Jonas Vingegaard geschlagen geben.

Betrug sein Rückstand auf den Teilstücken sieben und neun nur 13 bzw. 12 Sekunden, verliert der Osttiroler diesmal 49 Sekunden. Den dritten Platz holt der Australier Jai Hindley (+58 Sekunden).

"Wäre zu riskant gewesen"

Auf einer lange ereignislosen und heißen Etappe bei rund 30 Grad setzt Visma-Fahrer Vingegaard 4,5 km vor dem Ziel den entscheidenden Angriff und zeigt deutlich, dass er sich nach Tour de France und Vuelta erstmals auch die dritte große Rundfahrt holen will.

Gall kann da nicht mithalten. "Ich habe gehofft, an seinem Rad bleiben zu können, habe dann aber gespürt, dass ich es nicht versuchen sollte. Das wäre zu riskant gewesen", erklärt der Osttiroler bei Eurosport.

Ziel ist eine Top-3-Platzierung

In der Gesamtwertung übernimmt Vingegaard das "Maglia Rosa" von Afonso Eulalio, der nun 2:26 Minuten hinter Vingegaard liegt. Gall verbessert sich auf den dritten Rang, hat 2:50 Minuten Rückstand auf den Dänen.

"Ich habe viel leiden müssen, aber noch immer Zeit gut gemacht", meint Gall nach der Etappe mit mehr als 4.350 Höhenmetern. Mit dem dritten zweiten Platz bei diesem Giro - stets hinter Vingegaard - kommt er seinem Stockerlziel in der Gesamtwertung wieder näher.

Alles andere sei für ihn nicht denkbar. "Es hat keinen Sinn darüber zu spekulieren, Jonas zu schlagen", stellt Gall fest. Es gehe eindeutig um einen Top-Drei-Platz. "Das ist das Ziel für diese drei Wochen."

Zum Abschluss der zweiten Giro-Woche folgt am Sonntag das flachste Teilstück dieser 109. Ausgabe. Die 15. Etappe über 157 km von Voghera nach Mailand führt durch die Lombardei und endet auf einem schnellen Rundkurs. Es deutet alles auf einen Massensprint hin.