Kraus, Sinja KRA
Bencic, Belinda BEN
Heute 12:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
NEWS

French Open heute: Sinja Kraus - Belinda Bencic

Große Ehre für Kraus: Die Wienerin eröffnet die French-Open-Action 2026 auf dem Court Philippe-Chatrier. LIVE-Infos:

French Open heute: Sinja Kraus - Belinda Bencic Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Wienerin Sinja Kraus gibt am Sonntag (ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker) ihr Debüt in einem Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.

Die 24-jährige Österreicherin, die sich erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte, bekommt es in der ersten Runde der French Open mit Belinda Bencic zu tun.

Kraus ist im Duell mit der 29-jährigen Schweizerin, aktuell Nummer 11 der Frauen-Weltrangliste, klare Außenseiterin.

Dafür wird Kraus eine große Ehre zuteil: Sie darf bei ihrer Grand-Slam-Premiere nämlich auf dem Court Philippe-Chatrier, dem größten Stadion der French Open, antreten und eröffnet die Hauptbewerb-Action auf diesem Platz sogar - los geht es um 12:00 Uhr.

LIVE-Ticker:

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Tagger: "Auf einmal sind die großen Spieler da"

Tagger: "Auf einmal sind die großen Spieler da"

Tennis - WTA
3
French Open: Die Rollen haben sich verschoben

French Open: Die Rollen haben sich verschoben

Tennis
10
Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Tennis
French Open heute: Lilli Tagger - Xinyu Wang

French Open heute: Lilli Tagger - Xinyu Wang

Tennis
Wieder Zweiter! Gall erneut nur von Vingegaard geschlagen

Wieder Zweiter! Gall erneut nur von Vingegaard geschlagen

Radsport
18
Emma Felbermayr verliert Gesamtführung in F1 Academy

Emma Felbermayr verliert Gesamtführung in F1 Academy

Motorsport - Sonstiges
Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen

Eishockey-WM auf Schalke? Deutschland will für Spektakel sorgen

Eishockey WM

Kommentare

French Open Sinja Kraus Belinda Bencic Tennis Sport-Mix