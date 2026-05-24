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French Open heute: Sinja Kraus - Belinda Bencic
Große Ehre für Kraus: Die Wienerin eröffnet die French-Open-Action 2026 auf dem Court Philippe-Chatrier. LIVE-Infos:
Die Wienerin Sinja Kraus gibt am Sonntag (ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker) ihr Debüt in einem Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers.
Die 24-jährige Österreicherin, die sich erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte, bekommt es in der ersten Runde der French Open mit Belinda Bencic zu tun.
Kraus ist im Duell mit der 29-jährigen Schweizerin, aktuell Nummer 11 der Frauen-Weltrangliste, klare Außenseiterin.
Dafür wird Kraus eine große Ehre zuteil: Sie darf bei ihrer Grand-Slam-Premiere nämlich auf dem Court Philippe-Chatrier, dem größten Stadion der French Open, antreten und eröffnet die Hauptbewerb-Action auf diesem Platz sogar - los geht es um 12:00 Uhr.