Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Österreich ist nicht gerade das größte Tennis-Land. Mit Thomas Muster und Dominic Thiem stellt man bekanntlich nur zwei Spieler, denen es gelang, einen Grand-Slam-Titel im Einzel zu erlangen.

Setzt man den Filter jedoch etwas großzügiger an und rechnet auch noch alle gewonnen Doppel-, Mixed-Doppel- und Junioren-Titel hinzu, konnte sich Österreich bereits deutlich öfter über Grand-Slam-Sieger freuen.

Insgesamt 35 Grand-Slam-Endspiele mit rot-weiß-roter Beteiligung gab es bereits. Wir haben sie für euch aufgelistet: