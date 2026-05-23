French Open: Österreichs Tennis zwischen Aufbruch und Umbruch

Roland Garros steht für Tradition, Sandplatzgeschichte und sportliche Legenden. Nach Wimbledon ist es für viele Spielerinnen und Spieler das prestigeträchtigste Turnier der Saison.

French Open ist dabei untrennbar mit einem Namen verbunden: Rafael Nadal. Der Spanier prägte Paris wie kein Zweiter und gewann 14 seiner 22 Grand-Slam-Titel im Stade Roland Garros – eine Ära, die das Turnier geprägt hat wie kaum eine andere.

Auch für Österreich hat Paris eine besondere Bedeutung. 1995 holte Thomas Muster als erster Österreicher dort einen Grand-Slam-Titel, 2018 und 2019 kämpfte sich Dominic Thiem bis ins Finale und war dem Triumph so nah wie seit Muster kein ÖTV-Spieler mehr. Momente, die sich tief in die heimische Tennisgeschichte eingebrannt haben.

Es entsteht wieder eine Breite

Von dieser Phase ist das österreichische Tennis heute ein Stück entfernt. Doch im Schatten der großen Erfolge entsteht wieder etwas, das lange gefehlt hat: Breite.

In diesem Jahr stehen mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus gleich vier ÖTV-Spielerinnen im Hauptfeld. Bei den Männern hält wie so oft Sebastian Ofner die Fahnen hoch. Zudem hat sich Jurij Rodionov stark durch die Quali gekämpft.

Schwere Auftaktlose für Ofner, Tagger und Potapova >>>

Sechs Österreicher:innen im Hauptfeld der French Open – das gab es zuletzt 2014. Damals waren bei den Männern Jürgen Melzer, Dominic Thiem und Andreas Haider-Maurer sowie bei den Frauen Yvonne Meusburger, Tamira Paszek und Patricia Mayr-Achleitner im Einsatz.