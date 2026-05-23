BSL: Titelverteidiger Oberwart gelingt Auftaktsieg in Finalserie

Die Oberwart Gunners eröffnen die „best-of-5“-Finalserie in der win2day Basketball Superliga gegen die Kapfenberg Bulls mit einem 77:72-Auswärtssieg.

Der Titelverteidiger, der die letzten beiden Meistertitel gewann, fügt der top-gesetzten Mannschaft damit die erste Niederlage in den Playoffs 2026 zu.

In einer ausverkauften Sporthalle Walfersam entwickelt sich ein intensiver Schlagabtausch, in dem sich die Burgenländer zur Pause einen Dreipunktevorsprung erspielen (39:36).

Kapfenberg kommt trotz später Aufholjagd nicht mehr heran

Im dritten Viertel sorgt Oberwart, angeführt von Top-Scorer Ian Martinez (27 Punkte), mit einem 34:14 für die Vorentscheidung.

Kapfenberg bringt den Titelverteidiger zwar im Schlussabschnitt (22:4) noch einmal gehörig ins Wanken – doch die Auftaktniederlage kann nicht mehr abwendet werden.

Die Finalserie der win2day Basketball Superliga wird bereits am Montag, 25. Mai um 18.00 Uhr in Oberwart fortgesetzt. Das Spiel wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.