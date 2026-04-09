Jokic führt Nuggets mit 34. Triple-Double zum Sieg

Nikola Jokic erzielte 14 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists für sein 34. Triple-Double der Saison. Denver besiegte die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Donnerstag mit 136:119 und feierte den zehnten Sieg in Folge.

Die Nuggets festigten ihre Position als Nummer 3 in der Western Conference mit ihrer ersten Siegesserie von zehn Spielen seit der Serie von 15 Siegen vom 23. Februar bis 23. März 2013. Denver liegt damit 1,5 Spiele vor den strauchelnden Los Angeles Lakers und beendet die reguläre Saison mit Spielen gegen die beiden Top-Teams der Conference.

Jamal Murray steuerte 26 Punkte bei, Jonas Valanciunas kam in seinem 1000. Karrierespiel auf 14 Punkte.

Die Siege in dieser Serie waren hart erkämpft. Memphis musste in zwei Spielen im vierten Viertel zweistellige Rückstände aufholen und gewann beide Partien in der Verlängerung.

Jokic, der die NBA in Rebounds und Assists anführt, hat sich zum zweiten Mal in Folge ein Triple-Double-Average gesichert. Sein Assist zu Camerom Johnsons Korbleger Mitte des dritten Viertels brachte ihm sein 198. Karriere-Triple-Double ein. In der vierten Viertelpause spielte er nicht mehr.

Cedric Coward war mit 27 Punkten bester Werfer für die Grizzlies, die sechs Spiele in Folge und 18 der letzten 20 verloren haben. Memphis traf 19 von 50 Dreiern, zwei Nächte nachdem sie mit 29 getroffenen Dreiern einen NBA-Rekord eingestellt hatten.

Magic schlagen Timberwolves

Paolo Banchero war mit 20 Punkten und acht Rebounds für die Orlando Magic erfolgreich, Desmond Bane fügte 18 Punkte und sechs Assists hinzu. Orlando besiegte Minnesota.

Franz Wagner erzielte 17 Punkte und Goga Bitadze kam von der Bank mit 14 Punkten und 15 Rebounds für die Magic, die vier Spiele in Folge gewonnen haben.

Der Sieg brachte die Magic (44-36) auf den siebten Platz im engen Rennen um die Playoff- beziehungsweise Play-in-Plätze. Mit noch zwei Auswärtsspielen (Freitag in Chicago und Sonntag in Boston) könnten sie zwischen Rang sechs und neun in der Eastern Conference landen.

Terrence Shannon Jr. führte die Timberwolves mit einer Karrierebestleistung von 33 Punkten an. Jaden McDaniels, der nach sechs Spielen Pause wegen einer Knieverletzung wieder im Lineup stand, erzielte in 19 Minuten 18 Punkte.

Die Timberwolves, die fünf der letzten sieben Spiele verloren haben, traten ohne Anthony Edwards (Knieverletzung) und vier Spieler an, die im Sieg am Dienstag in Indiana gestartet waren und damit ihren Playoff-Platz in der Western Conference gesichert hatten.

Julius Randle fehlte zum ersten Mal in dieser Saison und Rudy Gobert verpasste sein fünftes Spiel.

Pistons bezwingen Bucks

Cade Cunningham erzielte 13 Punkte und 10 Assists bei seiner Rückkehr aus der Verletzungspause, als Detroit Milwaukee in seinem letzten Heimspiel besiegte.

Cunningham hatte seit einem kollabierten Lungenflügel bei einem Sieg gegen die Washington Wizards am 17. März nicht mehr gespielt, wirkte aber in kurzen Einsätzen über 26 Minuten komfortabel. Er traf sechs von elf Feldwürfen, darunter einen Dreier, und holte fünf Rebounds.

Jalen Duren steuerte 21 Punkte und neun Rebounds bei, als die Pistons zum sechsten Mal in acht Spielen gewannen. Duncan Robinson erzielte 20 Punkte, an einem Abend, an dem J.B. Bickerstaff alle fünf Starter unter 30 Minuten Spielzeit hielt.

Detroit (58-22) kann zum ersten Mal seit der Saison 2005-06 die Marke von 60 Siegen knacken, wenn sie ihre letzten beiden Spiele gegen die Charlotte Hornets und Indiana Pacers gewinnen.

Jericho Sims erzielte ein Triple-Double – 11 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists – während Ryan Rollins 23 Punkte für Milwaukee erzielte, das 10 seiner letzten 13 Spiele verloren hat.

Cunningham spielte 13 Minuten in der ersten Halbzeit und erzielte sechs Punkte und fünf Assists, während die Pistons eine 75:57-Führung aufbauten. Duren hatte 11 Punkte, sechs Rebounds und eine Plus-20-Statistik in seinen 13 Minuten.

Cavaliers sichern sich Sieg gegen Hawks

Donovan Mitchell erzielte 31 Punkte, Evan Mobley kam auf 22 Punkte und stellte mit 19 Rebounds eine Karrierebestleistung ein. Cleveland besiegte Atlanta.

James Harden steuerte 21 Punkte für die Cavaliers bei, die vier Spiele in Folge und sieben von acht gewonnen haben. Cleveland (51-29) kann nicht tiefer als auf dem vierten Platz in der Eastern Conference landen und liegt 0,5 Spiele hinter New York auf dem dritten Setzplatz.

Nickeil Alexander-Walker erzielte 25 Punkte und Jonathan Kuminga kam von der Bank auf 24 Zähler, während Atlanta mit der Niederlage keinen Playoff-Platz sichern konnte. Die Hawks (45-35) verloren ihre letzten beiden Spiele nach vier Siegen in Folge. Sie liegen einen Spiel vor Toronto auf dem fünften Platz, aber nur 1,5 Spiele vor Orlando, um eine Teilnahme am Play-in-Turnier zu vermeiden.

Es war Mitchells 200. Spiel in der regulären Saison mit mindestens 20 Punkten in vier Jahren bei den Cavaliers. Er ist der fünfte Spieler in der Franchise-Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht hat.

Mitchell hatte sein 14. Spiel in dieser Saison mit mindestens 20 Punkten und 10 Rebounds.