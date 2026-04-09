Booker führt Suns zu Platz 7 in der Western Conference

Devin Booker erzielte 37 Punkte, Dillon Brooks steuerte 28 bei, und die Phoenix Suns setzten sich in der Nacht auf Donnerstag knapp mit 112:107 gegen dezimierte Dallas Mavericks durch.

Spannendes Finish in Phoenix

Die Mavericks kamen durch einen Dreipunktwurf von John Poulakidas mit noch 1:08 verbleibender Spielzeit auf 110:107 heran und hatten die Chance, den Rückstand weiter zu verkürzen. Doch Oso Ighodaro blockte Moussa Cisse am Korb und beendete damit den Lauf der Gäste.

Brooks machte mit einem Layup 13,7 Sekunden vor Schluss den Sieg perfekt. Damit sicherten sich die Suns den siebten Platz in der Western Conference, was bedeutet, dass sie im Play-in-Turnier zwei Heimspiele haben, um einen Sieg für die Playoffs zu erringen.

Poulakidas mit Saisonrekord

Poulakidas, ein ungedrafteter Rookie von Yale, erzielte mit 23 Punkten einen Saisonrekord. Der Topfavorit auf den Rookie of the Year Award, Cooper Flagg, hatte dagegen einen schweren Stand und kam nur auf 11 Punkte bei einer Wurfquote von 4 aus 19.

Mavericks kämpfen sich zurück, Suns kontern

Die Mavericks lagen Anfang des dritten Viertels mit 71:53 zurück, konnten das Spiel aber durch einen 18:1-Lauf wieder spannend machen. Dallas ging sogar mit 95:93 in Führung, als Max Christie mit einem Dreier 8:16 Minuten vor Schluss traf.

Die Suns hatten jedoch die passende Antwort parat und starteten eine 9:0-Serie, um die Führung nicht wieder abzugeben. Dallas trat aufgrund von Verletzungen nur mit zehn verfügbaren Spielern an.

Verletzungssorgen bei den Suns

Der Sieg könnte für die Suns jedoch einen bitteren Beigeschmack haben. Die Guards Jalen Green (rechtes Knie) und Jordan Goodwin (linker Knöchel) mussten in der ersten Halbzeit das Spiel verlassen und kehrten nicht mehr zurück. Beide Spieler waren zur Halbzeit jedoch auf dem Spielfeld und nahmen am Aufwärmprogramm teil.

Green konnte aufgrund von Verletzungen, hauptsächlich an der Oberschenkelmuskulatur, in dieser Saison nur 32 Spiele bestreiten.

Rookie Maluach mit starkem Rebound-Auftritt

Der Suns-Rookie Khaman Maluach, der als Nummer 10 im Draft von Duke kam, feierte seinen ersten Startelfeinsatz der Saison und sammelte mit 14 Rebounds einen persönlichen Saisonrekord. Der 2,16 Meter große Center blockte im vierten Viertel seinen College-Teamkollegen Flagg bei einem Dunk-Versuch.