Barcas Kounde glaubt an Rückspiel-Comeback: "Geben nie auf"

Der FC Barcelona steht nach dem Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League mit dem Rücken zur Wand.

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Die "Blaugrana" muss sich Atletico Madrid vor heimischem Publikum mit 0:2 geschlagen geben. Wie schon im Halbfinale in der Copa del Rey läuft man auch in der Königsklasse gegen die "Rojiblancos" einem Rückstand aus dem Hinspiel nach.

Resignation macht sich bei Barca trotz der Niederlage in Unterzahl nicht breit: "Es wird schwierig in ihrem Stadion, aber wenn es ein Team gibt, dass das schaffen kann, dann sind wir es", sagt Kapitän Ronald Araujo nach dem Spiel.

Sörloth: "Barca selbst mit zehn Mann gefährliches Team"

Für Jules Kounde haben die Gastgeber beim Sky-Interview, "ein gutes Spiel gespielt. Die Situation mit der Roten Karte und dem Freistoß-Tor hat es für uns natürlicher schwerer gemacht".

Ans Aufgeben denkt der Franzose jedoch nicht: "Das Team gibt nie auf, wir haben dennoch Chancen gehabt und das Spiel kontrolliert. Schade, dass wir uns noch ein Tor eingefangen haben. Aber ich bin zuversichtlich."

Für Atletico-Torschütze Alexander Sörloth ist "Barcelona selbst mit zehn Mann ein gefährliches Team, da sie fantastische individuelle Spieler haben. [...] Wir wussten aber, dass es Platz für Konter geben wird und zum Glück haben wir noch das zweite Tor geschossen".

Die "Rojiblancos" haben damit vor dem Rückspiel alle Trümpfe in der Hand. Barca hingegen braucht eine "Remontada".