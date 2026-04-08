In Überzahl! Atletico holt Hinspielsieg bei Barca

Atletico Madrid hat sich eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League erarbeitet. Die "Rojiblancos" holen einen 1:0-Auswärtssieg beim FC Barcelona.

Die Gastgeber kommen dabei besser in die Partie und werden zweimal durch Marcus Rashford gefährlich (2./4.), auf der Gegenseite sorgt Julian Alvarez erstmals für Gefahr (5.).

Barca hat danach in einer intensiven Partie leichte Vorteile, ein Rashford-Volley geht knapp am Tor vorbei (14.). Kurz darauf zappelt die Kugel sogar erstmals im Netz - Lamine Yamal steht aber vor seinem Stanglpass zum vermeintlichen Torschützen Rashford im Abseits (18.).

Nach einer halben Stunde kann sich die Defensive der "Colchoneros" auszeichnen: Atleti-Schlussmann Juan Musso ist gegen Rashford zur Stelle (30.), Robin Le Normand blockt kurz darauf einen Yamal-Schuss im Strafraum (32.).

Kurz vor dem Pausenpfiff kommt es für Barca doppelt bitter: Erst kann sich Pau Cubarsi gegen Giuliano Simeone nur noch mit einer Notbremse helfen und fliegt nach VAR-Check mit einer etwas harten Roten Karte vom Platz. Den anschließenden Freistoß bringt Julian Alvarez auch noch sehenswert aus rund 20 Metern im Tor unter (45.).

Atleti trifft mit erster Chance in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel legen die Hausherren trotz Unterzahl einen Zahn zu. Rashford trifft aber einmal nur das Außennetz, nachdem er Musso umkurvt hat (50.), drei Minuten später lenkt der Atleti-Torhüter einen Schuss des Briten mit den Fingerspitzen an die Latte.

Während sich Barca die Zähne am Team von Diego Simeone ausbeißt, schlagen die Gäste mit dem ersten Schuss in der zweiten Halbzeit einmal mehr zu: Der eingewechselte Alexander Sörloth ist nach einer Flanke von Matteo Ruggeri zur Stelle (70.).

Die Katalanen kommen in der Schlussphase noch zu einigen guten Möglichkeiten durch Yamal, am Ende bringen die "Rojiblancos" das 2:0 aber über die Zeit.

Das Rückspiel steigt kommenden Dienstag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in Madrid.