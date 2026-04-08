PSG lässt Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel keine Chance

PSG setzt sich im Champions League Viertelfinale im eigenen Stadion 2:0 (1:0) gegen den FC Liverpool durch.

Die Gäste sehen sich bereits früh in die eigene Hälfte gedrängt und kommen kaum zum Ball, doch auch die Lücken für die Hausherren fehlen bis zur elften Minute, als Doue aus der Drehung zum Abschluss kommt. Der Ball wird von Gravenberch abgefälscht und landet unhaltbar über Mamardashvili im Tor.

Die "Reds" finden daraufhin besser ins Spiel und kommen nach 20 Minuten nach einer präzisen Flanke von Szoboszlai durch van Dijk beinahe zu einer guten Möglichkeit, PSG-Schlussmann Safonov kann den Ball jedoch noch mit der Faust abwehren.

Nach rund einer halben Stunde kann Mamardashvili seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand bewahren. Kvaratskhelia erobert den Ball und zieht zielgerichtet ab. Der Tormann kann die Situation im Nachfassen entschärfen.

PSG zu inkonsequent

Kurz darauf (37.) kommt PSG erneut gefährlich vor das Tor. Mendes bringt den Ball flach in die Mitte zu Doue. Er zieht jedoch gegenüber Mamardashvili den Kürzeren. Auch in der 41. wiederholt sich die Situation. Liverpool ist in der Defensive offen. Diesmal ist es Dembele, der den gegnerischen Schlussmann prüft, doch erneut hält dieser.

PSG hat vor der Pause deutlich mehr Chancen, nutzt diese jedoch nicht, somit geht es mit 1:0 in die Pause.

In Halbzeit zwei ist es Safonov, der erstmals eingreifen muss (47.). Er kann den Ball aus der Gefahrenzone fausten. Kurz darauf kommt Ekitike zum Abschluss, er verfehlt das Tor jedoch.

Dembele vergibt Topchance

Dembele hat in der 54. Minute das 2:0 am Fuß. Er trifft den Ball nach perfekter Vorarbeit von Mendes jedoch nicht und schießt über das Tor.

Rund zehn Minuten später (65.) gibt es dann aber Grund zum Jubeln für die Hausherren. Neves schickt Kvaratskhelia, dieser kann nach schönem Laufweg und technisch guter Aktion den Tormann überspielen und auf 2:0 erhöhen.

Elfmeter wird zurückgenommen

Brenzlig wird es in Minute 71, als Zaire-Emery nach Kontakt mit Konate zu Fall kommt, der Schiedsrichter nimmt den Elfmeter, nachdem er sich die Situation anschaut, jedoch zurück.

Die "Reds" können kaum mehr gefährlich werden. Dembele hat in der 87. Minute nach einem Konter die nächste Chance im Spiel, die Stange verhindert einen höheren Vorsprung. Kurz vor Schluss (88.) vergibt Mendes die letzte Möglichkeit auf das 3:0. Es bleibt somit bei 2:0 für PSG. Das Rückspiel findet am Dienstag in Liverpool statt.