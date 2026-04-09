"Hatten mehr Chancen" - PSG hadert mit Inkonsequenz

PSG ließ Liverpool im Champions-League-Viertelfinale im eigenen Stadion keine Chance.

Die Hausherren gewannen das Hinspiel mit 2:0 (zum Spielbericht >>>).

Paris Saint-Germain gab von Beginn an das Tempo vor und ließ Liverpool kaum zu Möglichkeiten kommen. Doue erzielte in Minute elf das 1:0 für sein Team, das deutlich mehr Chancen hatte, jedoch zu inkonsequent war.

Kvaratskhelia: "Trotzdem ein gutes Resultat"

Nach der Pause (65.) erhöhte Khvicha Kvaratskhelia zum 2:0-Endstand, dennoch wäre mehr möglich gewesen. Dem ist sich auch der Torschütze bewusst: "Ja, wir hatten mehr Chancen, einige Momente, in denen wir mehr Tore schießen hätten können, aber ein 2:0 ist trotzdem ein gutes Resultat."

Die Pariser gehen nach dem Sieg mit einer deutlich besseren Ausgangslage ins Rückspiel am kommenden Dienstag in Liverpool. Kvaratskhelia will dennoch konzentriert bleiben und ist sich der Herausforderung bewusst: "Wir müssen fokussiert bleiben, weil es nach Anfield geht, mit einer super Atmosphäre und darauf bereiten wir uns vor."

Slot sieht auch positive Aspekte

Vor einer größeren Herausforderung steht der Trainer der "Reds", Arne Slot: "Wenn wir das Spiel reflektieren, sollten wir glücklich sein, dass wir nur 0:2 verloren haben", sagt er, sieht aber auch positive Aspekte: "Für uns ist das ein gutes Ergebnis. Wir sind noch nicht ganz draußen, in Anfield kann es vor unseren Fans einen großen Unterschied machen."

Zugleich lobt er seinen Tormann, der Schlimmeres verhinderte und oft parierte. "Wir müssen hart arbeiten, um Tore zu verhindern, das haben wir heute gemacht, auch wenn es schwierig war. In den Momenten, wo wir Mamardashvili gebraucht haben, war er da."

Liverpool blieb mit null Torschüssen jedoch offensiv völlig harmlos, laut dem Coach sei nicht mehr drinnen gewesen.

Szoboszlai spricht von "ganz anderem" Rückspiel

Der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai war sich der Stärke der Gegner bewusst: "Ich glaube, Paris ist eine der besten Mannschaften der letzten eineinhalb Jahre. Vielleicht wäre das Spiel anders gewesen, wenn wir all-in gegangen wären, das kann man nicht sagen, ob das positiv oder negativ ist."

Dennoch sieht er noch Hoffnung für das Rückspiel: "Wir haben noch 90 Minuten in Anfield, das wird ein ganz anderes Spiel sein", betont er.

Liverpool geht nach dem Cup-Aus und der heutigen Niederlage nicht nur mit einer schlechten Ausgangslage ins Spiel, sondern auch mit einer großen Portion an Druck.