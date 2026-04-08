Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
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Mählich über Liverpool: "Mindestens eine Klasse zu schwach"

Der Experte von CANAL+ zeigt sich enttäuscht von der Leistung der "Reds". Dafür findet er umso lobendere Worte für starke Pariser an diesem Abend.

Mählich über Liverpool: "Mindestens eine Klasse zu schwach" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der Titelverteidiger marschiert auch in diesem Jahr durch die K.o.-Phase!

PSG setzt sich in einer einseitigen Partie vor eigenem Publikum gegen ein verunsichertes Liverpool absolut verdient mit 2:0 durch. Ein Sieg, der am Ende auch höher ausgehen hätte können.

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Nach Schlusspfiff findet CANAL+-Experte Roman Mählich nur lobende Worte für das Pariser Starensemble: "Ein tolles Auftreteten vom Titelverteidiger. Mit dieser Mannschaft musst du rechnen. Sie haben alles, was ein Spitzenteam haben muss. Ein Wahnsinn."

Auch Expertenkollege Florian Klein hob die Leistung der Pariser hervor: "PSG war in allen Belangen zu gut und zu dominant. Sie zeigen in Momenten, in was für einen Rausch sie sich spielen können. Das haben sie richtig gut gemacht."

Des einen Freud ist oft des anderen Leid

Doch während PSG sich wie schon im vergangenen Jahr genau zur richtigen Zeit in einen absoluten Rausch spielt, steht der FC Liverpool vor dem Aus in der Königsklasse.

Zu deutlich waren die Unterschiede an diesem Mittwochabend. "Kurz hat es so ausgesehen, als würde Liverpool in der zweiten Hälfte etwas offensiver werden. Aber das war nur ein Flackern. Was Organisation, Aggressivität gegen den Ball, Genauigkeit und Tempo angeht, war Liverpool mindestens eine Klasse zu schwach, um Paris das Wasser zu reichen", wird Mählich deutlich.

Kommenden Dienstag braucht Liverpool an der Anfield Road nun ein kleines Wunder, um sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren.

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