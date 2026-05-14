Kapfenberg Bulls erster Finalist der Basketball Superliga

Die Kapfenberg Bulls haben mit einem 107:81-Heimsieg über den UBSC Graz die "best-of-5"-Semifinalserie mit 3:0 für sich entschieden und stehen als erster Finalist der win2day Basketball Superliga fest.

Vor über 1.000 Fans in der ausverkauften Sporthalle Walfersam gab der Grunddurchgangssieger vom Start weg den Ton an und überzeugte vor allem offensiv. In der laufenden Spielzeit hat Kapfenberg nur ein einziges Mal mehr als 107 Punkte gescort.

Der 21-jährige Österreicher Daniel Grgic verbuchte mit 21 Punkten sein Season-High, er traf sechs von acht Dreipunktewürfen. Der siebenfache österreichische Meister steht damit zum insgesamt zehnten Mal in einer Finalserie.

Oberwart gegen Vienna voran

In der zweiten Semifinalserie haben die Oberwart Gunners mit einem 95:87-Heimsieg über den BC Vienna den zweiten Sieg eingefahren und die Tür zur dritten Finalteilnahme in Folge weit aufgestoßen.

Der Titelverteidiger machte gegen Wien nur neun Turnover und entschied die Begegnung mit einem 9:0-Run in den letzten beiden Minuten für sich. Bester Werfer der Gunners war Ian Martinez mit 23 Punkten.

Die Burgenländer haben bereits am Samstag, 16. Mai, um 20:20 Uhr in Wien die Möglichkeit, den entscheidenden Sieg zu landen und ihre achte Playoff-Serie in Folge zu gewinnen. Das Spiel wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.