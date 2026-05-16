Dicke WM-Überraschung! Slowenien besiegt Tschechien

Slowenien hat bei der Eishockey-WM 2026 für eine faustdicke Überraschung gesorgt.

Das Team von Edo Terglav besiegt Tschechien, Weltmeister bei der Heim-WM 2024, mit 3:2 in der Overtime.

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Matic Torok bringt den Außenseiter im ersten Drittel in führung (10.), Martin Kaut (25.) und Lukas Sedlak (38.) drehen das Spiel im Mitteldrittel aber für Tschechien. Fehervar-Spieler Anze Kuralt bringt sein Team aber noch in die Overtime (49.).

Dort entscheidet ein weiterer ICE-Hockey-League-Akteur das Spiel: Marcel Mahkovec (Olimpija Ljubljana) trifft zum 3:2 für Slowenien (62.).

Schweiz mit zweitem Sieg

Die Schweiz darf auch im zweiten Gruppenspiel über einen Sieg jubeln.

Nach dem überraschenden Auftaktsieg über die USA (zum Spielbericht >>>) gehen die Eidgenossen auch gegen Lettland als Sieger vom Eis. Das Gastgeberland gewinnt mit 4:2.

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Timo Meier bringt die Schweiz Mitte des zweiten Drittels in Führung (31.), Rudolfs Balcers sorgt aber für die postwendende Antwort (32.).

Nachdem Damien Riat die Eidgenossen kurz vor Ende des Mitteldrittels wieder in Führung gebracht hat (38.), erhöht Dean Kukan kurz nach der Drittelpause auf 3:1 (41.). Riat macht den Sack endgültig zu (53.), Balcers trifft kurz vor Schluss noch zum 2:4-Endstand (60.).

Österreich hat den WM-Auftakt souverän mit 5:2 gegen Großbritannien gewonnen.

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