Becherwurf in Linz! Spielabbruch stand im Raum

Den Abstieg des FC Blau-Weiß Linz begleitet ein Fan-Eklat.

Bei der 0:3-Niederlage gegen den GAK am finalen Spieltag der ADMIRAL Bundesliga (Spielbericht>>>) kommt es rund um die 66. Minute zu gleich mehreren Becherwürfen von Seiten der Blau-Weiß-Anhänger.

Pines: "Sowas habe ich noch nie erlebt"

Einer dieser von der "Donauparktribüne" geworfenen Becher trifft GAK-Verteidiger Donovan Pines mitten im Gesicht. Der US-Amerikaner geht daraufhin mit Schmerzen zu Boden und muss minutenlang behandelt werden.

"Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich sehe aus dem Augenwinkel einen Becher genau auf mein Gesicht zukommen", schildert Pines bei "Sky".

GAK-Coach Ferdinand Feldhofer suchte danach das Gespräch mit Schiedsrichterassistent Stefan Ebner, sogar ein Spielabbruch stand im Raum.

"Wenn ein Spieler uns mitteilt, er kann nicht mehr, gibt es Spielabbruch. Dann muss die Bundesliga entscheiden, wie es ausgeht", so der Steirer nach dem Spiel.

Schlussendlich hätten die Grazer Teamärzte aber grünes Licht für Pines gegeben.

Peschek kündigt Aufarbeitung an

Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek kündigt gegenüber LAOLA1 eine Aufarbeitung der Vorfälle an. "Bei aller Emotion, das geht nicht! Wir werden es uns entsprechend anschauen, ich habe die Situation im Stadion selbst nur aus der Ferne gesehen", erklärt der Wiener.

Für Pines tue ihm der Becherwurf freilich leid, so Peschek.