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Vienna-Frauen ziehen in Shanghai ins 3x3-Viertelfinale ein

Nach den Männern in Zadar gelingt auch den Frauen der Sprung in die KO-Phase.

Vienna-Frauen ziehen in Shanghai ins 3x3-Viertelfinale ein Foto: © FIBA 3x3
Textquelle: © LAOLA1
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Die Frauen von Team Vienna sind beim 3x3-Turnier in Shanghai ins Viertelfinale eingezogen.

Die Österreicherinnen mussten sich dabei zwar Kanada im ersten Spiel mit 10:16 geschlagen geben. Doch im zweiten Spiel konnten sie die chinesischen Lokalmatadorinnen aus Yanjing mit 16:13 besiegen und damit den Platz in der KO-Phase sichern.

Um den Einzug ins Halbfinale geht es für die Wienerinnen, wie schon für die Männer in Zadar, gegen das Team aus Amsterdam.

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