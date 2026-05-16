Vienna-Frauen ziehen in Shanghai ins 3x3-Viertelfinale ein

Die Frauen von Team Vienna sind beim 3x3-Turnier in Shanghai ins Viertelfinale eingezogen.

Die Österreicherinnen mussten sich dabei zwar Kanada im ersten Spiel mit 10:16 geschlagen geben. Doch im zweiten Spiel konnten sie die chinesischen Lokalmatadorinnen aus Yanjing mit 16:13 besiegen und damit den Platz in der KO-Phase sichern.

Um den Einzug ins Halbfinale geht es für die Wienerinnen, wie schon für die Männer in Zadar, gegen das Team aus Amsterdam.