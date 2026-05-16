Spanischer Traditionsklub kehrt zurück in die erste Liga

Racing Santander ist zurück in La Liga.

Die Nordspanier setzen sich am 40. Spieltag der zweiten spanischen Liga mit 4:1 gegen Real Valladolid durch und sind damit zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr von den ersten beiden Plätzen, die für den Aufstieg berechtig sind, zu verdrängen.

Santander spielt damit kommende Saison erstmals seit 14 Jahren wieder in der ersten spanischen Liga. Zwischenzeitlich waren der Traditionsklub sogar bis in die dritte Liga abgestiegen.